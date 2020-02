Les Rockets insistent sur le «Small Ball»: signe vert et Carroll

Les Houston Rockets ils vont de la signature d’un pivot et ont décidé de reprendre les services d’avant-toit vétérans DeMarre Carroll et Jeff Green pour compléter votre modèle pour le dernier tronçon de la saison.

Jeff Green signera initialement un contrat de 10 jours avec les Rockets, lui donnant une chance de se familiariser avec l’ajustement avant de s’engager sur un accord pour le reste de la saison, selon les sources.

– Adrian Wojnarowski (@wojespn) 18 février 2020

Green, 33 ans (comme Carroll), a signé un contrat de 10 jours avec les Rockets en tant qu’agent libre, ce qui lui permettra ensuite de renouveler jusqu’à la fin de la saison. Carroll, qui a été coupé par San Antonio Spurs lundi, signera pour les Texans une fois que l’espace salarial sera disponible. Rappelez-vous que pendant le marché, les Rockets ont transféré Clint Capela aux Atlanta Hawks et en retour, ils ont reçu Robert Covington. Les Rockets se préparent pour les playoffs l’équipe la moins haute depuis longtemps en NBA.

Sur le contrat DeMarre Carroll à San Antonio.

Est due:

– 2,3 M $ au 17 février

– 6,65 M $ pour 2020/21

– 1,35 M $ pour 2021/22

San Antonio encourra un coup sûr pour les 3 saisons, même avec un rachat.

– Bobby Marks (@ BobbyMarks42) 17 février 2020

Carroll a atterri à San Antonio Spurs l’été dernier avec un contrat de trois ans avec 2,3 millions de dollars garantis pour le reste de cette saison, 6,65 kilos en 2020/21 et 1,35 million pour 2021/22. Green, quant à lui, a été coupé par Utah Jazz en décembre après avoir signé un contrat d’un an. Il a en moyenne 7,8 points et 2,7 rebonds lors des 30 matchs qu’il a disputés avec ceux de Salt Lake City.

