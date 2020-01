Les Rockets lancent Eric Gordon sur Ben McLemore à un petit attaquant

Après un match de 50 points, un sommet en carrière, les Houston Rockets maintiennent Eric Gordon dans la formation de départ pour le moment.

Gordon a commencé avec un petit attaquant lors du match de mercredi à Portland aux côtés de la zone arrière habituelle de Russell Westbrook et James Harden. Dans ce rôle, Gordon a remplacé Ben McLemore – qui avait commencé neuf matchs consécutifs pour les Rockets depuis le 11 janvier.

Gordon a commencé la victoire de lundi à Utah, alors qu’il en avait 50, mais c’est alors que Westbrook (repos) et Harden (contusion à la cuisse gauche) étaient absents.

Maintenant âgé de 31 ans, le Gordon de 6 pieds 3 pouces a commencé 53 matchs de saison régulière pour les Rockets au cours de la saison 2018-19 et les 11 matchs éliminatoires dans le cadre d’une formation à trois gardes avec Harden et Chris Paul.

Cette année, les Rockets ont commencé la saison à partir de 6 pieds 6 pouces Danuel House Jr. chez un petit attaquant, qui offre une taille plus traditionnelle, de l’athlétisme et une polyvalence défensive à ce poste.

Plus tôt ce mois-ci, cependant, House a perdu cet emploi au profit de McLemore – en partie à cause d’une crise de tir, et aussi parce que le fait de retirer House du banc facilite la gestion des minutes de P.J. Tucker à la puissance en avant.

Sur la base de ce changement, la transition de McLemore à Gordon semble être beaucoup plus fluide pour la formation de départ et les rotations de l’équipe, car la McLemore de 6 pieds 3 pouces a un type de carrosserie similaire.

L’entraîneur-chef Mike D’Antoni n’a pas indiqué si le mouvement était permanent, mais il est facile de voir pourquoi ils voudraient monter la main chaude et jouer Gordon autant de minutes que possible. En 13 matchs depuis son retour d’une opération au genou le 29 décembre, Gordon est entré mercredi avec une moyenne de 20,0 points en 30,4 minutes sur un tir à 3 points de 39,8%.

Lors de ses quatre dernières sorties, dont le match à 50 points, Gordon avait en moyenne 30,3 points sur 53% des tirs au total et 47,6% sur 3 points.

Avec le voyage de quatre matchs sur route de Houston après le match de mercredi à Portland, les Rockets seront à domicile pour cinq de leurs sept prochains matchs avant la pause des étoiles de février. Ils commencent leur swing à domicile à 18h30. vendredi contre le rival Dallas Mavericks.

