Les Rockets listent Eric Gordon et Ben McLemore comme douteux pour mardi

Les gardes de réserve Eric Gordon (genou endolori) et Ben McLemore (gastro-entérite) sont chacun listés comme douteux pour faire leur retour dans les Houston Rockets lors du match à domicile de mardi soir contre le Minnesota.

Les Rockets (39-24) ont désespérément besoin d’une victoire, après avoir égalisé une séquence de quatre défaites consécutives. Gordon a raté chacun des deux derniers matchs, tandis que McLemore a raté la défaite de dimanche contre Orlando.

Gordon marque en moyenne 14,5 points en 28,6 minutes par match cette saison, tandis que McLemore marque 9,9 points en 23,0 minutes. Le clip de 39,2% de McLemore sur 3 points est le plus élevé parmi les joueurs à avoir joué au moins 10 matchs avec les Rockets, qui tirent plus de 3 points que n’importe quelle équipe de la NBA.

L’entraîneur-chef Mike D’Antoni pense que ses plus petits Rockets doivent être moins hésitants à 3 points, et Gordon et McLemore sont chacun parmi les quatre meilleurs tireurs de volume de l’équipe derrière l’arc avec 8,5 et 6,3 tentatives par match, respectivement.

D’Antoni et les Rockets chercheront à commencer à renverser la vapeur lorsqu’ils accueilleront mardi les Timberwolves du Minnesota (19-44) en difficulté au Toyota Center. Tipoff est fixé à 19 h. Heure centrale.

.