Les Rockets Mike D’Antoni «prévoient d’utiliser» deux gros ballons sur le terrain contre les Lakers

Les Houston Rockets ont eu du mal pendant les deux derniers matchs, s’inclinant face à une paire d’équipes avec des records perdants, mais leur entraîneur-chef Mike D’Antoni n’a pas peur de partager sa stratégie avec la presse. Ou du moins, il fait un petit effort supplémentaire pour tromper les Lakers avant un match de chapiteau qui sera télévisé à l’échelle nationale sur ABC.

LeBron James, (peut-être) Anthony Davis et les Lakers entament un road trip de cinq matchs samedi soir contre les Rockets. Le voyage les mènera de Houston jusqu’à la côte Est, mais le match des Rockets sera une tâche particulièrement difficile avec James Harden. Cependant, leur entraîneur a déclaré aux journalistes qu’il était préoccupé par la correspondance avec la taille de L.A.en première ligne, selon Kelly Iko de The Athletic.

La taille des Lakers fait peur à la plupart de leurs adversaires, et pour cause. Avec LeBron James au meneur et un centre commençant habituellement aux côtés d’Anthony Davis, les Lakers sont intimidants. Et il semble que D’Antoni suppose que Davis jouera dans le match de prime time de samedi soir, même si Davis est techniquement discutable.

