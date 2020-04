Les Rockets offrent un «Taco Tuesday» aux volontaires de la Houston Food Bank

Dirigés par le PDG Tad Brown, les employés de Rockets ont visité la banque alimentaire de Houston mardi pour montrer leur appréciation envers les bénévoles de l’établissement.

Le propriétaire des Rockets, Tilman Fertitta, a commandé le camion de restauration «Taco Me Crazy» à son restaurant Cadillac Bar local pour offrir un déjeuner «Taco Tuesday» aux bénévoles de l’entrepôt d’East Houston.

Dans des remarques de la Houston Food Bank, qui a vu la demande augmenter au milieu de la pandémie de coronavirus (COVID-19), Brown a déclaré:

Pendant cette pandémie, il est plus important que jamais de redoubler d’efforts. Nous devons nous assurer que nous contribuons non seulement pour que les gens puissent obtenir la nourriture dont ils ont besoin, mais pour vraiment apprécier les bénévoles qui viennent ici et qui prennent soin de ceux qui en ont le plus besoin pendant cette période vraiment troublante.

C’est important pour Tilman, c’est important pour toute la famille Fertitta et notre organisation de venir et d’aider de toutes les manières possibles. C’est un honneur d’être ici.

La Houston Food Bank est la plus grande banque alimentaire américaine, avec un réseau de distribution de 1500 partenaires communautaires dans 18 comtés du sud-est du Texas. Ils fournissent 122 millions de repas aux garde-manger, aux soupes populaires, aux centres pour personnes âgées et à d’autres agences, nourrissant 800 000 personnes chaque année.

