Les Rockets ont reçu plusieurs appels commerciaux sur Clint Capela

Les Houston Rockets ont reçu plusieurs appels d’équipes de la NBA vérifiant la disponibilité potentielle du centre de départ Clint Capela, selon un nouveau rapport publié vendredi par The Athletic’s Shams Charania.

Avec la date limite de négociation du jeudi 6 février dans moins d’une semaine, les discussions devraient reprendre dans la ligue dans les jours à venir – avec les Rockets et le GM Daryl Morey toujours parmi les équipes les plus actives.

Charania rapporte:

Les Hawks font partie de plusieurs équipes exprimant leur intérêt pour le centre des Rockets Clint Capela, selon des sources. Houston a reçu plusieurs appels sur Capela, mais il est peu probable qu’il le déplace à moins d’une offre écrasante.

On comprend pourquoi Capela aurait des prétendants. À seulement 25 ans, le grand homme de 6 pieds 10 pouces affiche en moyenne 13,9 points (62,9% des tirs), 13,8 rebonds et 1,8 bloc en 32,8 minutes par match cette saison. Son total de rebonds par match est quatrième de la ligue.

En plus de son âge et de sa valeur sur le terrain, Capela est également sous contrat pour trois saisons supplémentaires après la campagne 2019-2020 actuelle – ce qui en fait un candidat potentiel pour les prétendants et les équipes de reconstruction, car il ne serait pas une menace pour départ en agence libre jusqu’en 2023.

Combinez tous ces attributs avec le profil historiquement agressif de Morey en tant que directeur général, et il est facile de voir pourquoi les équipes ont passé des appels.

Cela dit, comme l’explique Charania, les Rockets devraient probablement être submergés par une offre pour réellement conclure un accord avec Capela. Ils s’attendent à disputer le titre NBA de cette année, et la suppression du centre de départ de l’équipe semblerait diminuer les chances de cela, à moins qu’il y ait un retour significatif dans la direction de Houston.

De plus, il ne semble pas y avoir de remplaçant central sur la liste actuelle en laquelle l’entraîneur-chef Mike D’Antoni espère jouer de longues minutes en l’absence de Capela. Le joueur de sept pieds Isaiah Hartenstein a montré des éclairs, mais le joueur de 21 ans n’a pas joué du tout lors de cinq des sept derniers matchs. Dans les deux qu’il a joué, Hartenstein a totalisé six minutes ou moins.

Et le vétéran Tyson Chandler, à 37 ans et à sa 19e saison NBA, n’est pas candidat pour des minutes prolongées.

Les Rockets ont eu du succès lors de la victoire de lundi à l’Utah, que Capela a subi avec une blessure au talon, en jouant des alignements plus petits avec P.J. Mais pour que cela fonctionne de manière cohérente, les Rockets auraient besoin d’un remplacement pour la plupart des minutes actuelles de Tucker à l’avance, et il ne semble pas y avoir de solution interne pour cela.

Ainsi, alors que Morey écoutera sans aucun doute les offres, il est difficile de voir un accord avec Capela arriver à la ligne d’arrivée sans une mise à niveau prête à l’emploi pour la rotation actuelle. Et une équipe comme les Hawks, qui a le deuxième record de la ligue avec 13-36, ne sera probablement pas en mesure de le fournir.

Atlanta pourrait offrir une future compensation de projet, mais compte tenu de l’accent clairement mis sur la victoire de Houston, il est peu probable que cela soit si attrayant. Ainsi, tout accord devrait très probablement impliquer au moins trois équipes, la troisième équipe offrant aux Rockets une aide plus immédiate en première ligne.

Ainsi, comme le suggère Charania, un accord Capela d’ici la date limite du 6 février semble peu probable – car plusieurs variables devraient toutes s’aligner parfaitement.

Pour l’instant, les Rockets se concentrent principalement sur le match à domicile de vendredi soir contre Dallas, le coup d’envoi étant prévu à 18h30. Heure centrale du Toyota Center. Le jeu sera télévisé au niveau national sur ESPN.

Les Rockets et les Mavericks entrent tous les deux dans le match de vendredi avec des records identiques de 29-18, à égalité au cinquième rang de la course éliminatoire de la Conférence Ouest.

