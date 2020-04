Les Rockets partagent un montage vidéo de leur succès des années 90 contre Jordan et Bulls

Alors que les Chicago Bulls reviennent sous les projecteurs au niveau national grâce à la première du documentaire ESPN “The Last Dance”, les Houston Rockets ont profité des médias sociaux dimanche soir pour défendre leur héritage en tant que seul champion de la NBA en dehors de Chicago de 1991 à 1998.

Plus précisément, les Rockets repoussent l’idée populaire de certains fans selon laquelle leurs titres étaient largement dus à la retraite de 18 mois du légendaire gardien des Bulls Michael Jordan, qui a commencé en octobre 1993.

Avec une légende de «le record parle de lui-même», les Rockets ont publié un montage vidéo présentant leurs cinq victoires en six matchs de saison régulière contre les Bulls de 1991 à 1993. (Au moment où Jordan n’a pas été retiré en mars 1995, les quatre joueurs réguliers- les réunions de saison pendant les saisons de titre de Houston de 1993-94 et 1994-95 avaient déjà eu lieu.)

Pendant la lecture de la vidéo, le narrateur lit:

Si vous voulez mettre un vrai fan de Rocket en colère, dites-leur qu’il n’a gagné que ces deux bannières parce que Michael Jordan a décidé de jouer au baseball. La vérité est qu’il était là la deuxième année et ne pouvait pas dépasser Orlando. Oui, il «n’était pas encore revenu». Expliquez les 55 points contre les Knicks. La vérité est que ce n’était pas la Jordanie. C’était Luc Longley. Olajuwon l’aurait dévoré et Maxwell aurait gardé Jordan au-delà de toute croyance. Regardez les confrontations en tête-à-tête. Les Rockets auraient gagné ces bannières. Et ça va, les fans de Jordan. Même Ruth n’a pas remporté les World Series chaque année. Mais les Rockets étaient la meilleure équipe en 1994 et 1995.

Beaucoup autour des Rockets, dirigés par le centre du Hall of Fame Hakeem Olajuwon, se sont longtemps hérissés de ces suggestions. Bien que Houston n’ait pas affronté Chicago en séries éliminatoires lors des courses de championnat de 1993-1994 et de 1994-1995, les Bulls n’ont affronté les Rockets dans aucune de leurs six courses au titre.

Lors des réunions de la saison régulière, les centres indéfinissables de Chicago tels que Bill Cartwright et Luc Longley ont opposé peu de résistance à Olajuwon en saison régulière. En revanche, de nombreuses équipes vaincues par les Bulls lors de la finale de la NBA – comme Phoenix Suns de Charles Barkley, Utah Jazz de Karl Malone et Seattle Sonics de Shawn Kemp – n’avaient pas la production offensive au centre pour défier les Bulls à leur position la plus faible.

Olajuwon a clairement gagné le respect de la Jordanie, comme en témoigne la sélection par Jordan de la légende de Houston pour son équipe NBA de tous les temps. Récemment, l’ancien entraîneur-chef des Rockets Rudy Tomjanovich a partagé une histoire dans laquelle Jordan lui a dit que Houston était l’équipe qui avait causé le plus de problèmes aux Bulls.

“Il a donné beaucoup de respect à notre équipe”, a déclaré Tomjanovich à The Athletic. “Il ne sentait pas qu’ils pouvaient contenir Hakeem. Ils n’avaient tout simplement pas le personnel pour le faire. Et il a dit qu’il pensait que nous étions l’équipe qui leur avait causé le plus de problèmes. »

Si la propriété transitive était appliquée, les Bulls pourraient faire valoir qu’ils ont battu les Sonics et le Jazz lors des finales de la NBA de 1996 à 1998 après que ces équipes ont battu les Rockets en séries éliminatoires. Mais d’un autre côté, les Rockets pourraient souligner qu’ils ont battu Orlando en finale de la NBA 1995 quelques semaines seulement après que le Magic avait battu les Bulls, avec Jordan. C’est exactement ce que Olajuwon et Kenny Smith ont récemment fait valoir.

Une théorie populaire veut que Jordan était «rouillé» lors des séries éliminatoires de 1995 après avoir disputé seulement 17 matchs en saison régulière. Mais cela n’apparaît pas dans les données. Jordan a marqué en moyenne plus de points, rebonds, passes décisives, interceptions et interceptions par match dans les séries éliminatoires de 1995 qu’il ne l’a fait dans les séries éliminatoires de 1996 (lorsque Chicago a remporté le titre), le tout sur un tir supérieur sur le terrain.

En fin de compte, les Rockets et les Bulls ont culminé à différents moments, et les fans de la NBA n’ont jamais pu voir le match en séries éliminatoires. Dans l’état actuel des choses, cependant, les Rockets des années 1990 sont satisfaits de leurs deux titres – et ils restent prêts à repousser tous les fans qui tentent de diminuer leurs réalisations.

Heureusement pour Houston, il semble que même Jordan reconnaisse lui-même que les Rockets ont un argument valable.

