Les Rockets passent le Jazz au classement alors que Harden et Westbrook se combinent pour 72

Les gardes de superstar James Harden et Russell Westbrook ont ​​combiné 72 points sur 55,1% des tirs alors que les Rockets de Houston ont remporté une énorme victoire samedi soir dans l’Utah, 120-110 (score à la case).

Les deux gardes ont excellé sur les disques et à partir de la plage de 3 points, avec 38 points de Harden sur 6 des 11 (54,5%) tirant de derrière l’arc. Pendant ce temps, Westbrook a frappé 2 sur 4 (50,0%) sur 3 points, ce qui représente son premier match depuis le 15 janvier avec plusieurs marques de 3 points. Les anciens MVP et All-Stars 2020 se sont également combinés pour 11 rebonds et 11 passes décisives.

Pour l’équipe, c’est la septième victoire en neuf matchs des Rockets (36-20), et elle a remporté la série de la saison et le bris d’égalité potentiel contre le Jazz (36-20). La victoire a fait passer Houston devant l’Utah pour la place de n ° 4 au classement de la Conférence de l’Ouest, ce qui signifierait un avantage à domicile sur au moins le premier tour des éliminatoires de la NBA 2020.

Les Rockets sont maintenant dans un match des Los Angeles Clippers (37-19) pour la place de n ° 3 et dans deux matchs des Denver Nuggets (38-18) pour le n ° 2. Les deux équipes ont perdu leur premier match après le All -Star break.

Les gardes de réserve Eric Gordon et Ben McLemore ont chacun marqué 12 points sur le banc de Houston, McLemore effectuant ses quatre tentatives de 3 points. Le Jazz a été mené par 31 points de Donovan Mitchell.

Bien que les plus petits Rockets soient sous-dimensionnés sur le papier avec 6 pieds 5 pouces J.P.Tucker commençant au centre contre 7 pieds 1 pouces Rudy Gobert, ils n’ont perdu la bataille de rebond que par 46-42.

Gobert n’a eu que six rebonds en 34 minutes, tandis que l’as défensif Robert Covington a mené les Rockets avec 12 planches en 37 minutes.

Houston a dominé l’Utah aux deux extrémités du terrain dans un troisième quart décisif, 38-19, et a mené confortablement pendant les 12 dernières minutes.

Houston a réussi 20 tirs sur 48 à 3 points (41,7%) en équipe, tandis que le Jazz n’a touché que 7 des 31 sur 3 points (22,6%).

En plus des avantages de l’espacement au sol en attaque, la zone avant polyvalente de Covington et Tucker a également permis aux Rockets de contester plus de tirs de périmètre en défense.

Covington avait également un bloc de trois blocs, représentant son troisième match consécutif avec au moins trois tirs bloqués.

Les Rockets tenteront de poursuivre sur leur lancée lorsqu’ils accueilleront les New York Knicks (17-39) lundi soir au Toyota Center. La dénonciation est prévue à 19 h 00. Heure centrale.

