Les Rockets pourraient avoir la possibilité de demander à Markieff Morris de renoncer à ses dérogations

Les Pistons de Detroit ont négocié un rachat de contrat avec l’attaquant vétéran Markieff Morris, et les Lakers de Los Angeles seraient le favori pour ses services s’il devenait un agent libre.

La nouvelle a été annoncée pour la première fois vendredi par The Athletic’s Shams Charania.

Mais pour que Morris devienne un agent libre, il doit effacer les renonciations. Et les Houston Rockets sont l’une des équipes ayant les moyens financiers de réclamer son contrat, qui s’élève à 3,2 millions de dollars pour toute la saison 2019-2020.

Aujourd’hui âgé de 30 ans, le Morris de 6 pieds 8 pouces affiche une moyenne de 11,0 points (39,7% des tirs à 3 points) et 3,9 rebonds en 22,5 minutes par match cette saison.

Les Rockets pourraient réclamer le salaire de Morris en utilisant l’une de leurs exceptions de joueur échangé (TPE). De plus, suite à leurs mouvements à la date limite du 6 février, Houston est suffisamment loin en dessous de la ligne de taxe de luxe de la NBA pour pouvoir ajouter Morris sans entrer dans le territoire fiscal.

Cela ne veut pas dire que Morris sera disponible pour les Rockets (35-20), car toute équipe avec un record pire et un TPE suffisamment important aurait la priorité devant Houston. Cependant, compte tenu de l’âge de Morris, de nombreuses équipes de reconstruction pourraient préférer se concentrer sur les jeunes joueurs.

Si Morris est devenu disponible à réclamer par les Rockets, c’est un dilemme intéressant pour GM Daryl Morey. Après avoir signé les vétérans DeMarre Carroll et Jeff Green plus tôt cette semaine, il n’est pas clair s’il y aurait un rôle pour Morris dans la rotation actuelle de Houston. (Cela dit, son ajout pourrait apporter une profondeur encore plus éprouvée au banc, quoi qu’il arrive.)

Les Rockets ont également une liste complète après avoir signé Green et Carroll, ce qui signifie que Houston devrait libérer lui-même un joueur afin de réclamer Morris. En théorie, ils pourraient laisser Green quitter son contrat de 10 jours ou libérer un joueur plus jeune tel que Chris Clemons ou Isaiah Hartenstein.

Mais Morris est-il un joueur suffisamment désirable pour provoquer un tel mouvement? C’est la grande question pour Morey. Il convient de noter que Houston aurait manifesté de l’intérêt lorsque Morris a été racheté en 2019, bien qu’il les ait repoussés à signer avec Oklahoma City et Russell Westbrook (maintenant avec les Rockets).

Il y a aussi un angle compétitif à considérer. Les Lakers (41-12) sont actuellement la tête de série n ° 1 de la Conférence Ouest, et ils figurent parmi les meilleurs concurrents potentiels de Houston lors des éliminatoires de la NBA 2020. Si les Rockets croient que Morris aiderait considérablement les chances des Lakers, ils pourraient le revendiquer comme un geste protecteur pour nuire aux Lakers.

Là encore, à moins que Houston ne prévoit d’utiliser réellement Morris, il n’est pas clair si cela vaut la peine d’avoir un joueur mécontent à la fin de son banc, si les seuls avantages sont la profondeur d’urgence et le blocage des Lakers.

Morris a été annulé avant le 1er mars, il sera donc admissible aux séries éliminatoires avec sa nouvelle équipe. La période de dérogation de la ligue dure 48 heures, donc avec Morris levée vendredi, toute équipe intéressée ayant les moyens financiers d’absorber le contrat aura jusqu’à 16 heures. Heure centrale dimanche pour déposer une réclamation.

