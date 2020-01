Les Rockets prévoient de continuer à lancer Ben McLemore à un petit attaquant

Après le lancement réussi d’une nouvelle composition lors de la victoire de 30 points de samedi, les Houston Rockets prévoient de continuer à démarrer Ben McLemore à petit avant pour le moment sur l’ancien partant Danuel House Jr.

L’entraîneur-chef Mike D’Antoni a annoncé cette décision juste avant le match de samedi, invoquant la nécessité d’améliorer l’offensive de l’équipe et de fournir une sauvegarde plus stable à P.J.

Cette décision a porté ses fruits immédiatement, car Tucker a été perdu après seulement deux minutes avec une blessure à l’épaule droite – mais House s’est avéré capable de remplacer adéquatement plusieurs de ses minutes.

À ce titre, D’Antoni a déclaré lors de l’entraînement de lundi que Houston recommencerait McLemore pour le match de mardi soir à Memphis (18-22).

House n’est pas presque la présence physique de Tucker, mais à 6 pieds 6 pouces, il a à peu près la même longueur. Cela semble être mieux adapté au banc de Houston derrière Tucker que la plupart des autres options de D’Antoni, qui consistent généralement en des centres (Isaiah Hartenstein, Tyson Chandler) ou des gardes tels que McLemore, Eric Gordon ou Austin Rivers.

Cela aide que McLemore tire bien, ce qui fournit l’espacement de plancher souhaité pour les démarreurs en zone arrière James Harden et Russell Westbrook. À 6 pieds 3 pouces, McLemore n’a pas la longueur ou la polyvalence défensive de House, mais il offre des avantages en attaque.

Lors de ses cinq derniers matchs, McLemore a une moyenne de 10,2 points en 22,4 minutes sur 55,9% au total et 46,4% sur 3 pointeurs. En revanche, House a chuté au cours de cette même période – en moyenne 5,4 points en 31,3 minutes sur 38,5% au total et 33,3% à partir de la plage de 3 points.

House s’est mieux comporté samedi dans son nouveau rôle, affichant 9 points et 7 rebonds en 31 minutes sur un tir à 3 sur 4 (2 sur 3 à 3 points).

Bien que Tucker devrait revenir de sa blessure mardi soir à Memphis, il a également 34 ans. En tant que tel, D’Antoni essaie de trouver des moyens d’éviter de prolonger les minutes de son as défensif vétéran au cours de la saison régulière de 82 matchs de la NBA – et avoir House sur le banc pourrait être le moyen le plus simple d’atteindre cet objectif.

À tout le moins, D’Antoni n’a aucune raison d’envisager de le modifier tant que l’équipe gagne des matchs. Houston (26-12) a remporté quatre de ses cinq derniers matchs au total, et ils chercheront à maintenir cet élan mardi 19 h. pointe de Memphis, Tennessee.

