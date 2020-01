Les Rockets réagissent à la mort choquante de la légende de la NBA, Kobe Bryant

Les Houston Rockets sont tombés à 28-17 avec une perte de 117-110 (score à la case) dimanche à Denver, mais les réactions d’après-match concernaient principalement la mort choquante de l’ancien grand Lakers de Los Angeles Kobe Bryant.

La nouvelle de la mort de Bryant dans un accident d’hélicoptère, ainsi que de toutes les autres personnes à bord, a été divulguée peu de temps avant le décollage des Rockets and Nuggets tôt dimanche après-midi. Bryant avait 41 ans. Selon USA TODAY Sports, sa fille de 13 ans, Gianna, est également décédée dans le tragique accident.

Les joueurs des deux équipes étaient visiblement désemparés avant le match, bien que cela se soit déroulé comme prévu. Les Nuggets ont tenu un moment de silence pour reconnaître la mémoire de Bryant, avec un chant «Kobe» qui a éclaté auprès des fans.

Plusieurs joueurs, dont P.J. Tucker, portaient des baskets pendant le match avec des messages manuscrits inscrits sur eux pour honorer Bryant.

La nouvelle du décès de Bryant a éclaté après la fermeture des disponibilités des médias avant le match, de sorte que les premiers commentaires publics de l’équipe ont eu lieu après le match.

Plusieurs joueurs, dont Tyson Chandler et les anciens MVP James Harden et Russell Westbrook, ont grandi près de Los Angeles et ont développé des relations étendues avec Bryant au fil des ans. D’autres ont rencontré Bryant au cours de leur séjour dans la NBA, où il a longtemps été une figure emblématique.

Au cours de sa carrière de 20 ans avec les Lakers, qui s’est terminée en 2016, Bryant a été cinq fois champion de la NBA; deux fois MVP et champion des scores; et un All-Star à 18 reprises, parmi ses nombreuses distinctions.

Voici un échantillon de la réaction d’après-match des Rockets.

Entraîneur-chef Mike D’Antoni

P.J. Tucker

Austin Rivers

Eric Gordon

