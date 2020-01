Les Rockets réagissent au succès offensif de Clint Capela dans sa victoire sur Sixers

Les Houston Rockets obtiennent beaucoup de production offensive de James Harden et Russell Westbrook, mais vendredi soir, ils ont reçu un gros match d’une source improbable dans une victoire de 118-108 contre les 76ers de Philadelphie.

Avec l’éclat habituel de Harden de 44 points, 11 rebonds et 11 passes décisives et les 20 points de Westbrook, les Rockets ont reçu 30 points et 14 rebonds de Clint Capela. Entré vendredi soir, Capela était en moyenne de 13,9 points sur la saison, donc sa performance était pour le moins surprenante.

“De toute évidence, il est l’un des joueurs de course les plus rapides que nous ayons dans cette ligue”, a déclaré Harden. «C’était donc une opportunité pour lui de marquer et une opportunité pour notre équipe de marquer des points et de mettre la pression sur la défense. Il a fait un travail de course incroyable. »

Alors que le grand homme des Sixers, Joel Embiid, avait 20 points et 11 rebonds, il n’a pas réussi à battre Capela au sol et cela lui a permis d’obtenir de nombreux seaux faciles pendant la transition. Alors qu’Embiid marquait ses seaux dans le poteau et utilisait sa force brute pour le faire, Capela a pu poursuivre sa vitesse.

“Il a (fait) du bon travail (de) diriger le sol (des) deux côtés, a défendu la jante”, a ajouté Westbrook sur Capela. «A couru comme il était censé le faire, a fait du bon travail.»

Le succès de Capela était en partie dû à l’éclat de Harden qui a pu entrer dans la peinture, attirer l’attention habituelle qu’il reçoit et trouver Capela pour les lobs. Ce type de jeu a vraiment blessé les Sixers toute la nuit.

“Il était Clint”, a ajouté l’entraîneur des Rockets, Mike D’Antoni. “C’est peut-être son meilleur match depuis longtemps, je suis sûr qu’il va mieux. Il a très bien joué contre un très bon joueur. Cela a joué un rôle déterminant dans ce que nous avons fait ce soir, car ils aiment rester à la maison avec des gars extérieurs – leurs tireurs, donc c’est James et Clint sur le bord, et James le trouve partout. “

Les Sixers, quant à eux, tenteront désormais de mettre un terme à cette décevante défaite de quatre matchs lors de leur retour lundi à la maison pour affronter le nouveau venu d’Oklahoma City Thunder.

