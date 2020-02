Les Rockets rendent hommage à feu Kobe Bryant avec un hommage d’avant-match

Les Houston Rockets ont diffusé une vidéo hommage et ont tenu une minute de silence avant le match de vendredi au Toyota Center en l’honneur de feu Kobe Bryant.

C’était le premier match à domicile de l’équipe depuis la tragédie. L’hommage a été suivi d’une violation de 24 secondes, comme un signe de tête au numéro de maillot de Bryant.

Dimanche, Bryant est décédé dans un accident d’hélicoptère. Il avait 41 ans. Tout le monde à bord est décédé, y compris sa fille de 13 ans, Gianna. Les neuf victimes ont été honorées lors des hommages de vendredi à Houston.

Bryant laisse dans le deuil son épouse, Vanessa, et trois autres filles.

La tragédie a permis de recentrer l’attention sur l’héritage unique et historique de Bryant, sur et en dehors du terrain de basket. Tout au long de la semaine, plusieurs membres actuels et anciens de l’organisation Rockets ont expliqué comment Bryant a eu un impact personnel sur eux.

Pendant 20 saisons avec les Lakers de Los Angeles de 1996 à 2016, Bryant a été cinq fois champion de la NBA; un All-Star de 18 fois; deux fois médaillé d’or olympique; et un MVP, parmi ses nombreuses distinctions. Il est le meilleur buteur de l’histoire de la NBA, une place au-dessus de Michael Jordan.

Bryant a participé à 61 matchs en carrière en saison régulière contre les Rockets au cours de ces 20 années, les Lakers s’étant classés 35-26 (0,574) lors de ces compétitions. Le futur gardien du Temple de la renommée a récolté en moyenne 26,6 points, 5,4 rebonds, 4,9 passes décisives et 1,5 interception par match contre Houston.

Mais Bryant et les Lakers ont vraiment fait leurs dégâts en séries éliminatoires. Au cours de sa carrière, les Lakers ont été un parfait 3-0 en séries éliminatoires contre les Rockets – y compris une victoire de 3-1 au premier tour de 1999, une victoire de 4-1 au premier tour de 2004 et un triomphe de 4-3 au 2009 deuxième tour.

Dans ces trois séries éliminatoires, Bryant a en moyenne 24,2 points, 5,8 rebonds, 5,0 passes décisives et 2,3 interceptions par match. Combinant les séries éliminatoires et la saison régulière, Bryant a marqué plus de 40 points neuf fois face à Houston, dont trois matchs de plus de 50 points.

Bryant a souvent eu raison des Rockets, comme il l’a fait avec la plupart des équipes. C’est pourquoi il est largement considéré parmi les meilleurs joueurs de la ligue. Vendredi, l’organisation et ses fans ont dûment rendu hommage.

