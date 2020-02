Les Rockets se rapprochent des trois premiers dans l’Ouest

Les Rockets ont terminé leur calendrier avant la pause des All-Star de la NBA 2020 avec la victoire à domicile 116-105 de mardi contre Boston. Il s’agissait de la cinquième victoire de Houston en sept matchs, les portant à 34-20 au total et maintenant leur position au 5e rang des éliminatoires de la Conférence de l’Ouest.

Mais même si les Rockets n’ont pas joué mercredi ou jeudi, ils ont quand même amélioré leur position relative au classement.

Sur les quatre équipes devant Houston dans l’Ouest, deux d’entre elles ont perdu leurs derniers matchs avant la pause des étoiles. Denver (38-17) a perdu à domicile mercredi face aux Lakers, tandis que les Clippers (37-18) ont perdu jeudi à Boston. Cela ramène les Rockets à deux matchs dans la colonne des pertes de la tête de série no 3 et à trois matchs de la tête de série no 2.

Selon le pourcentage de victoires actuel, les Rockets ont le calendrier restant le plus simple de toute l’équipe actuelle des éliminatoires de l’Ouest. Les Nuggets, qui détiennent actuellement la tête de série n ° 2, ont le calendrier le plus difficile en remportant le pourcentage de n’importe quelle équipe dans les sept premières places de l’Ouest.

Les Rockets ont également un calendrier plus facile sur le papier que le n ° 6 d’Oklahoma City et le n ° 7 de Dallas, qui ne sont actuellement qu’à deux matchs derrière Houston dans la colonne des pertes. En particulier, Houston doit retenir les Mavericks, car remporter la division Sud-Ouest pourrait donner aux Rockets un coup de pouce significatif dans les scénarios de bris d’égalité potentiels.

Par impact sur le classement, les plus gros matchs restants de Houston sont le samedi 22 février à Utah et le jeudi 5 mars à domicile contre les Clippers.

Les Rockets traînent au quatrième rang de l’Utah par deux matchs, ce qui signifie qu’ils pourraient réduire le déficit de moitié avec une victoire à leur deuxième match après la pause des étoiles. Étant donné que huit équipes se qualifient pour les éliminatoires à chaque conférence, entrer dans les quatre premiers assure un avantage à domicile sur au moins un tour.

Plus important encore, parce que les Rockets et Jazz ne jouent que trois fois, le vainqueur de ce match du 22 février à Salt Lake City assurera la série de la saison et le bris d’égalité potentiel entre les équipes. Houston et l’Utah ont maintenant gagné sur le terrain de l’autre, après le choquant batteur de Bojan Bogdanovic au Toyota Center plus tôt cette semaine.

Il y a une importance similaire à la confrontation du 5 mars avec les Clippers. Sur la base du classement actuel, ce serait l’occasion de réduire de moitié le déficit. De plus, cela pourrait également déterminer le bris d’égalité, puisque Houston mène actuellement Los Angeles dans la série de la saison par une marge de 2-1.

Si les Rockets et Clippers divisent la série de la saison à 2-2, comme Houston l’a déjà fait avec Denver, alors gagner le Sud-Ouest pourrait s’avérer critique – puisque le prochain bris d’égalité dans les scénarios à deux équipes après des résultats en tête-à-tête est de savoir si une équipe a gagné ou non. sa division.

En suivant la colonne des pertes les plus importantes, Houston mène la division sud-ouest par deux matchs contre Dallas, tandis que les Clippers traînent les Lakers dans le Pacifique avec six matchs. Les Nuggets ont une avance dans le Nord-Ouest, mais seulement par un match contre le Jazz.

Ainsi, si les Rockets peuvent résister à Dallas pourrait s’avérer critique non seulement pour être en avance sur les Mavs au classement, mais aussi pour les bris d’égalité potentiels impliquant d’autres équipes. Les Rockets et Mavs, qui ont jusqu’ici partagé leurs deux matchs, joueront le 23 mars et le 7 avril, tous deux à Dallas.

Houston a probablement besoin de gagner au moins un de ces matchs, car autoriser les Mavs à prendre les deux leur donnerait le bris d’égalité face aux Rockets tout en rattrapant l’écart actuel de deux matchs.

Les Rockets reprendront le jeu jeudi prochain à Golden State (12-43), qui a le pire record de la NBA cette saison. Le coup d’envoi est à 21h30. Central, avec le jeu télévisé à l’échelle nationale sur TNT.

Si les Rockets peuvent s’occuper des affaires là-bas, comme ils ne l’ont pas fait le jour de Noël, cela pourrait donner à Houston une chance de poursuivre son ascension au classement – puisque d’autres équipes des séries éliminatoires de l’Ouest (comme Denver à Oklahoma City vendredi) avoir des matchs plus difficiles hors de la pause.

