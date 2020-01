Les Rockets s’effondrent tard alors que Harden égalise le record de futilité à 3 points

Les Houston Rockets ont battu une avance de 15 points à domicile avec moins de sept minutes à jouer dans une défaite de 112-107 (score à la case) contre le Thunder d’Oklahoma City, ce qui représente leur quatrième défaite consécutive et leur cinquième en six matchs.

James Harden a marqué 29 points mais a égalé son propre record pour les 3 pointeurs les plus manqués dans un match de la NBA, allant de 1 sur 17 (5,9%) en profondeur.

Russell Westbrook a été brillant avec 32 points (67% de tirs), 12 passes et 11 rebonds. C’était le premier triple-double de Westbrook contre le Thunder, qui l’a échangé à Houston en juillet dernier.

Ce faisant, Westbrook – qui détient le deuxième plus grand triple-double de l’histoire de la NBA – n’est devenu que le deuxième joueur de l’histoire de la ligue à enregistrer un triple-double contre les 30 franchises.

Mais comme tant d’autres matchs lors de ce récent funk, Westbrook n’a pas eu assez d’aide pour que les Rockets (26-16) gagnent. Menés par la futilité de Harden, les Rockets ont effectué seulement 9 des 45 tirs (20%) à partir de la plage de 3 points, ce qui a brisé une séquence record de 97 matchs avec NBA avec 10 ou 3 points.

Même avec les tirs à froid, il a fallu un effondrement insondable pour que les Rockets perdent celui-ci, tous à domicile contre un adversaire sans personnel.

Le Thunder (24-19) était sans trois joueurs en rotation dans Steven Adams (blessé deux minutes après le début du match), le centre de sauvegarde Nerlens Noel et le gardien Terrance Ferguson, qui était le meilleur défenseur de Harden à Oklahoma City lorsque le Thunder a battu les Rockets il y a 11 jours .

Mais les Rockets ont tout de même réussi à concéder 27 points dans la finale 6:41 du quatrième quart, alors que le Thunder a clôturé le match sur une superbe séquence de 27-7.

C’était un effondrement pour Houston aux deux extrémités du terrain, le Thunder allant de l’avant avec juste un peu plus d’une minute après un roulement de Harden a conduit à un dunk de transition incontesté.

Bien que les Rockets se soient salués en tant que prétendants au titre avant la saison, ils ne sont plus qu’un match devant le Thunder dans la colonne des victoires – même si Oklahoma City semblait déterminé à reconstruire après avoir échangé Westbrook à Houston pour Chris Paul et des considérations de repêchage.

À l’heure actuelle, le Thunder a battu les Rockets deux fois sur trois cette saison, et ils ont également deux choix de première ronde à Houston et deux droits d’échange de choix sur une période de quatre ans de 2023 à 2026.

Paul a mené le Thunder en marquant lors du retour choquant de lundi avec 28 points, tandis que Dennis Schroder en avait 23 sur le banc et a mis les Rockets à l’écart avec plusieurs seaux dans la dernière ligne droite. Danilo Gallinari a également joué gros avec 25 points et 13 rebonds.

Après le match, les Rockets ont semblé aussi frustrés qu’ils l’ont été toute la saison, même si l’entraîneur-chef Mike D’Antoni n’irait pas jusqu’à remettre en question la sélection des coups de Harden. Pour sa part, Harden a fait un geste très inhabituel pour rester sur le post-match de la cour Toyota Center pour essayer de tirer son chemin hors de son marasme.

En entrant lundi, Harden n’avait tiré que 33,6% du terrain et 27,0% sur 3 points au cours de ses six derniers matchs, et il était pire que ces deux chiffres contre le Thunder. Les Rockets ont une fiche de 2-5 pendant le ralentissement de Harden, et les deux victoires ont été contre Atlanta (10-34) et Minnesota (15-27) sans Karl-Anthony Towns.

L’attaquant de réserve Danuel House Jr., qui a connu son meilleur match depuis des semaines avec 13 points (3 sur 7 sur 3 points), six rebonds, trois blocs et deux interceptions, a qualifié l’état actuel de l’équipe de «nuage sombre». . “

Les Rockets sont maintenant n ° 6 au classement de la Conférence de l’Ouest, et ils doivent changer les choses rapidement, avec Denver (29-13), troisième tête de série, venant à Houston mercredi pour conclure le match aller de quatre matchs.

D’une manière ou d’une autre, les Rockets – qui sont maintenant plus proches au classement du Thunder n ° 7 (deux de plus) que des Nuggets n ° 3 (trois de retour) – ont besoin d’une victoire mercredi pour éviter d’être emportés dans leur plus longue patrie du toute la saison 2019-2020, qui est maintenant à moitié terminée.

La dénonciation est prévue à 19 h 00. Au centre de Toyota Center.

.