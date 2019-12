Les Rockets signent l'attaquant William Howard pour un accord bilatéral

Les Rockets signent l'attaquant dégingandé de 6 pieds 8 pouces William Howard à leur place de formation ouverte dans les deux sens, qui a été créée lorsque Houston a converti le gardien recrue Chris Clemons en contrat standard jeudi.

Un joueur sous contrat bidirectionnel est principalement un joueur de la Ligue G, mais il peut passer jusqu'à 45 jours de service avec son équipe NBA affiliée.

Howard, 26 ans, qui a grandi en France, jouait pour la filiale de la G League en Utah – les Salt Lake City Stars. Parce qu'il n'était pas sous contrat avec le Jazz, les Rockets ont pu le repousser.

La conversion du contrat Clemons a été officialisée plus tôt vendredi, ce qui a officiellement ouvert le créneau de l'alignement.

En 30,4 minutes par match, Howard a récolté en moyenne 13,1 points et 5,4 rebonds par match en G League. Outre sa longueur, son trait le plus impressionnant est probablement son clip de 44,3% sur une plage de trois points sur un volume relativement élevé à 4,7 tentatives par match.

Avec la signature de Howard et la conversion de Clemons, l'alignement de Houston est maintenant complet avec 15 joueurs sous contrats standard et deux joueurs (Howard et le gardien Michael Frazier) ont signé des accords à deux voies.

. (tagsToTranslate) news (t) chris clemons (t) fusées houston (t) william howard