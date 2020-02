Les Rockets veulent le meilleur joueur disponible parmi les rachats

Bien qu’il ait été question que les Houston Rockets aient besoin d’acquérir un centre traditionnel après avoir échangé Clint Capela, il ne semble pas que GM Daryl Morey considère cela comme une nécessité.

Maintenant que la date limite de négociation de la NBA de jeudi est passée, les vétérans avec des contrats expirant sur des équipes perdantes sont généralement candidats à ce que le reste de leurs contrats soit racheté. C’est généralement un moyen de rendre service au joueur et / ou à son agent en laissant le joueur entrer en agence libre et rejoindre une équipe mieux placée pour gagner cette saison.

Une fois que les échanges ne sont plus une option, il devient possible (sinon peu probable) que le joueur puisse quitter son équipe sans compensation en libre agence d’été. Cela signifie qu’il n’y a pas beaucoup d’inconvénients à ce que l’équipe le laisse partir maintenant, en supposant qu’ils ne sont pas en mesure de se disputer les éliminatoires.

On pourrait même affirmer qu’il y a un avantage au-delà d’un geste de bonne foi pour les mauvaises équipes à racheter leurs vétérans, car cela pourrait leur permettre de donner plus de temps de jeu aux jeunes joueurs ayant besoin d’une évaluation et / ou d’augmenter leurs chances d’obtenir un choix de repêchage plus élevé en perdant plus de jeux.

Les Rockets ont actuellement deux places ouvertes après avoir renvoyé les vétérans Nene et Gerald Green dans le commerce à quatre voies, mieux connu pour l’échange de Capela contre Robert Covington. Étant donné que Houston n’a acquis aucun centre de taille traditionnelle dans aucune de ses transactions avant la date limite, beaucoup se sont demandé si Morey pourrait en ajouter un via le marché du rachat.

Bien que Morey n’ait pas exclu un centre dans une nouvelle interview avec USA TODAY Sports, il a clairement indiqué que la plus grande priorité de l’équipe sur le marché évolutif du rachat était d’obtenir le meilleur joueur, quelle que soit sa position.

Commentaires de Morey:

Honnêtement, nous allons juste pour le meilleur joueur. Nous aimons la façon dont nous jouons. Les gens disent: «Vous devez obtenir un gros ceci ou un gros ça.» Mais nous allons pour le meilleur joueur. Si c’est un gros, nous allons le saisir et découvrir s’il peut s’adapter à notre style. S’il s’agit d’une aile, nous le ferons. Nous nous sentons très à l’aise avec notre liste. Nous aimons où nous en sommes. Nous pensons que c’est une équipe qui peut gagner le championnat. Mais si nous pouvons ajouter un bon joueur sur le marché des rachats, nous le ferons. Mais nous ne comptons pas sur le marché des rachats.

Q&A with Rockets GM Daryl Morey about the Capela-Covington trade, giving up size for another shooter/wing defender and how his team fits in the mix. Morey "We feel very comfortable we can beat the Lakers" And Morey said that before last night's win https://t.co/jhx4HPJ7Sk — Mark Medina (@MarkG_Medina) February 7, 2020

Au point où Morey aime aimer la façon dont les Rockets jouent, Houston (33-18) a maintenant remporté sept de ses neuf derniers matchs après la victoire de jeudi sur la route contre les Lakers (38-12).

Et bien que l’acquisition à la date limite, Bruno Caboclo ne soit pas un centre traditionnel en vrac, l’attaquant de 6 pieds 9 pouces a une envergure de 7 pieds 7 pouces – ce qui devrait lui permettre de fournir une présence de blocage des tirs considérable.

Avec l’accent clairement mis par Houston sur l’espacement des sols, Marvin Williams, une candidate non traditionnelle au rachat, pourrait être Charlotte.

Âgé de 33 ans, l’attaquant de 6 pieds 8 pouces tire 37,6% en 3 points cette saison avec les Hornets (16-35). Pour sa carrière, le choix numéro 2 au repêchage de la NBA 2005 a été en moyenne de 10,3 points (36,2% de tir à 3 points) et 5,2 rebonds en 28,3 minutes par match.

Williams figure sur la liste des candidats au rachat initial de HoopsHype en 2020. Les autres noms de cette liste susceptibles d’intéresser les Rockets peuvent inclure Evan Turner du Minnesota, Solomon Hill de Miami, John Henson de Détroit et Michael Kidd-Gilchrist de Charlotte.

Il ne semble pas que le grand homme de Cleveland, Tristan Thompson, qui serait une cible de rachat à Houston, soit susceptible d’accepter un rachat, car cela lui coûterait ses droits d’oiseau dans l’agence gratuite de cet été.

Le maintien des droits des oiseaux pourrait permettre à Thompson de re-signer avec les Cavaliers pour un gros problème, ou lui ouvrir plus d’options en libre agence via des possibilités de signature et d’échange – et cela peut être un facteur que certains autres candidats au rachat envisagent également. .

Le marché de rachat de la ligue pourrait prendre quelques jours de plus pour prendre pleinement forme, avec des équipes, des joueurs et des agents négociant sur des conditions financières précises. La date limite pour qu’un joueur soit racheté et qu’il soit toujours éligible pour les éliminatoires avec une nouvelle équipe est le 1er mars.

La pause All-Star de la NBA commence la semaine prochaine, ce qui pourrait être le bon moment dans le calendrier des négociations et des équipes telles que les Rockets pourraient ajouter et intégrer une nouvelle pièce à leur liste.

.