Les Rockets voient un potentiel «dévastateur» dans le trio Harden, Westbrook et Gordon

Russell Westbrook a joué un excellent basketball en janvier pour les Houston Rockets, mais James Harden a été embourbé dans une profonde récession.

En décembre, les deux ont bien joué, mais Eric Gordon a raté presque tout le mois en raison d’une opération au genou. Avant cela, Harden a commencé la saison en feu, mais Westbrook a eu une période d’adaptation après une opération au genou hors saison et s’acclimater à la première nouvelle équipe de ses 12 ans de carrière en NBA.

Gordon, quant à lui, a eu du mal à se blesser lors de ses neuf premiers matchs de la saison 2019-20 avant de l’arrêter le 13 novembre pour une intervention chirurgicale.

Ces problèmes sont précisément la raison pour laquelle la victoire à domicile de mercredi contre Denver (30-14) a été si encourageante pour Houston (27-16). Au-delà de la rupture d’une séquence de quatre défaites consécutives d’une saison, c’était aussi l’un des seuls matchs de la saison où les trois vétérans jouaient bien en même temps. Chacun a marqué 25 points ou plus sur un tir efficace de 44% ou mieux.

Après le match, l’entraîneur-chef des Rockets, Mike D’Antoni, n’a pas mâché ses mots sur le potentiel de ce trio – dirigé par deux anciens MVP et futurs membres du Temple de la renommée à Harden et Westbrook.

D’Antoni a déclaré:

Si nous obtenons ces trois pour avoir un bon match, nous allons être difficiles. Etait bon. Nous avons juste eu du mal avec ça.

Quand James joue très bien, Russ ne jouait pas bien et Eric était absent. Et maintenant, James ne joue pas très bien, et Russ l’est. Mais ce soir, tous les trois s’y sont mis ensemble. Vous pouvez donc voir cela. Nous pouvons être potentiellement dévastateurs. Mais le potentiel signifie que jusqu’à présent, nous n’avons rien fait. C’est la définition du potentiel.

Dans une question de suivi, lorsqu’on lui a demandé s’il était difficile de trouver suffisamment de tentatives de tir et de possessions pour impliquer systématiquement les trois gardes, D’Antoni a minimisé cette dynamique.

L’entraîneur-chef de Houston a déclaré:

Vous obtenez ce que vous avez. James a eu 13 tirs et Russell en a 25. Certains soirs, ce sera comme ça, certains soirs ce sera une autre façon. Ce n’est pas un sacrifice. Vous jouez pour l’équipe. C’est ce que vous êtes censé faire. Si vous êtes ouvert, vous tirez dessus. Sinon, vous le déplacez. Certaines nuits, vous obtenez plus de photos, certaines nuits, vous obtenez moins. Mais quiconque regarde la feuille de statistiques après, qui s’en soucie? Ce sont toutes, comme on dit, des calories vides. Ils ne veulent rien dire.

Westbrook a récolté 28 points, 16 rebonds, huit passes décisives et quatre interceptions dans la victoire de mercredi, devenant le premier joueur des Rockets à afficher ces chiffres ou mieux dans ces catégories depuis que le centre du Temple de la renommée Hakeem Olajuwon l’a fait il y a près de 30 ans le 3 mars 1990. .

Depuis le 16 décembre, Harden et Westbrook se classent respectivement n ° 1 et n ° 3 dans la NBA avec 30 points par match ou plus.

Pour sa part, Harden a marqué 27 points mercredi en seulement 13 tentatives de tir, en grande partie grâce à sa capacité à réaliser 15 lancers francs (soit 13). Ce n’est que la deuxième fois au cours des huit derniers matchs que Harden, le meilleur buteur de la ligue, dépasse les 40% de tirs sur le terrain.

Mais c’est Gordon qui a peut-être été le plus impressionnant de tous, établissant des sommets de la saison avec 25 points et six points à trois points. Gordon a réussi huit des 11 tirs au total (72,7%) et six de ses huit tentatives de 3 points (75%), les deux pourcentages étant les meilleurs de tous les matchs de sa saison 2019-2020 à ce jour.

S’exprimant après le match, Gordon a déclaré:

J’ai frappé mes trois premiers 3s au début, et j’ai pensé que c’était un bon ton pour moi. Quand je pars tôt, je me sens bien pour le reste du match. J’ai juste aimé le flux d’énergie et la façon dont nous avons joué ce soir. C’est le genre de basket auquel nous devons nous rendre, jouer comme ça et le soutenir tous les soirs.

Nous devons retourner dans ce flux où nous ne pouvons pas nous arrêter en attaque et défensivement, nous sommes comme un parasite. Si nous pouvons le faire, nous serons bons.

Depuis son retour d’une opération au genou le 29 décembre, Gordon a une moyenne de 16,4 points en 28,5 minutes par match sur un tir à 3 points de 39,4%. En neuf matchs avant une intervention chirurgicale en octobre et novembre, il a marqué 10,9 points en 29,4 minutes par match sur seulement 28,4% des tirs à 3 points.

Menés par leur trio de gardes vétérans, les Rockets tenteront de poursuivre sur leur lancée vendredi au Minnesota (15-29) alors qu’ils entament un road trip de quatre matchs. Le pourboire est prévu à 19 h. Heure centrale.

