Les rois ont offert Nemanja Bjelica et un choix pour Kyle Kuzma

Il serait difficile de blâmer quiconque d’avoir mis de telles choses hors de leur esprit au cours d’une semaine comme celle-ci, mais alors que les Lakers de Los Angeles reviennent au travail comme d’habitude, le reste de la NBA travaille avec moins de une semaine sur les téléphones. aller avant la date limite du 6 février.

Plus tôt cette saison, nous avons entendu des rumeurs sur un éventuel accord impliquant Kyle Kuzma et les Kings de Sacramento. Mais maintenant, nous avons un peu plus d’informations sur ces négociations commerciales de Kevin O’Connor de The Ringer. Les Kings n’étaient pas vraiment désireux d’inclure Bogdanovic, ce qui était une demande des Lakers après que les Kings eurent offert un choix et Nemanja Bjelica pour Kuzma.

Les Kings ont offert Nemanja Bjelica et un choix aux Lakers pour Kyle Kuzma, et Los Angeles a riposté en demandant Bogdanovic, selon plusieurs sources de la ligue. Sacramento a refusé.

Cela fait beaucoup de sens pourquoi les Lakers voudraient Bogdanovic, un joueur qui a été un très bon tireur à 3 points pendant toute sa carrière et quelqu’un qui gère le ballon mieux que Kuzma. Mais c’est pourquoi les Kings étaient intelligents pour ne pas bouger en gardant Bogdanovic.

Bjelica est un meilleur tireur que Kuzma, mais il n’est pas non plus une mise à niveau claire. Les négociations commerciales remontent au début de ce mois et avec seulement quelques jours avant la date limite, il serait imprudent de dire que les Lakers ne feront rien. Mais étant donné que la chimie de l’équipe a été un élément clé de leur succès cette saison, l’érosion potentielle de la force en abandonnant Kuzma pour une mise à niveau marginale peut être trop risquée pour le retour potentiel.

