Les roquettes ont cherché à éviter les matchs dans les arènes sans ventilateur

Au milieu de l’épidémie de coronavirus en cours (COVID-19) aux États-Unis, les Houston Rockets faisaient apparemment partie de plusieurs équipes de la NBA qui hésitaient à éliminer les fans des matchs sans avoir reçu au préalable un mandat gouvernemental officiel pour le faire.

Au lieu de cela, leur préférence était de suspendre complètement le jeu pendant plusieurs semaines et de prolonger la saison 2019-20 jusqu’à l’été. Selon un rapport publié jeudi par Adrian Wojnarowski d’ESPN, les Rockets ont été rejoints dans cette évaluation par les Indiana Pacers et les New York Knicks.

En fin de compte, les Rockets obtiendront leur souhait, car la NBA a suspendu sa saison après que Rudy Gobert de l’Utah a été testé positif pour COVID-19. Mais plus tôt mercredi, avant cette nouvelle, la dynamique aurait été du côté de la saison, se poursuivant comme prévu – mais dans des arènes vides.

Une conférence téléphonique a eu lieu mercredi après-midi avec le commissaire de la NBA, Adam Silver, et les propriétaires des 30 équipes (ou un représentant du propriétaire) pour passer en revue les différentes options.

Vendredi dernier, le propriétaire des Rockets, Tilman Fertitta, a exprimé son scepticisme lorsqu’il a été interrogé sur le potentiel de jouer à des jeux sans fans.

“Je ne pense pas que vous souhaitiez jamais jouer à des jeux sans public”, a déclaré Fertitta. «Si jamais ça devenait si mauvais, et ce n’est que mon avis, j’espère que nous suspendrons juste pour une semaine, ou deux semaines, ou quoi que ce soit. Vous ne voulez pas jouer à des jeux sans fans. Ça ne marchera jamais. “

Lorsque le PDG Tad Brown a été interrogé mardi sur la possibilité, il a déclaré:

Tout est sur la table; tout a été discuté. Nous sommes impatients de continuer à jouer à nos jeux. Nous pensons que c’est la meilleure ligne de conduite dans un environnement où nous sommes vraiment prudents et responsables dans notre façon de procéder.

La suspension de la saison durera au moins deux semaines, selon l’Associated Press, avec de nombreuses équipes et joueurs soumis à des tests et à des mesures de quarantaine. Tôt jeudi, le propriétaire de Dallas, Mark Cuban, a suggéré que la saison retardée pourrait se prolonger en juillet ou août.

L’avantage d’une suspension est que les fans pourraient être autorisés à revenir dans les arènes une fois la pause terminée, ce qui évite ce qui aurait été un revenu pour les équipes de la NBA en raison du remboursement des billets. Mais ce scénario dépend évidemment de la progression du virus dans les semaines à venir.

Selon le New York Times, les données de jeudi matin indiquaient 1 282 cas de coronavirus aux États-Unis, dont 37 décès.

.