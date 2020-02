Les rumeurs commerciales «ne sont pas une distraction» pour Gallinari, Thunder

Ils ne sont pas une distraction.

C’est le message de Danilo Gallinari alors que les rumeurs commerciales continuent de tourbillonner autour du statut du vétéran avant la date limite de jeudi.

Plus tôt mercredi soir, Adrian Wojnarowski d’ESPN a annoncé que Pat Riley était intéressé à poursuivre à la fois Andre Iguodala et Gallinari et que le Heat avait discuté d’un accord potentiel pour le deuxième meilleur buteur d’OKC.

Malgré tout cela, Gallinari était dans l’alignement de départ mercredi soir. Il a marqué 15 points sur 5 tirs sur 11 depuis le sol pour accompagner cinq rebonds.

Interrogé après le match sur les rumeurs et si elles ont un effet sur lui mentalement, Gallinari a déclaré que cela ne posait pas de problème et a félicité ses parents pour l’avoir aidé à ne pas permettre aux discussions externes de devenir une distraction.

«Mes parents m’ont appris une grande chose quand j’étais petit, à ne pas lire les journaux ni suivre les médias, donc je ne suis vraiment pas du genre à suivre ces trucs, surtout le jour du match. Le jour du match, je me concentre uniquement sur le jeu. “

Dennis Schroder a fait écho au sentiment que le Thunder ne laisse pas les rumeurs leur arriver, et a déclaré à Maddie Lee de The Oklahoman que l’équipe savait que leur directeur général avait à cœur leurs meilleurs intérêts.

“Sam Presti est probablement le meilleur directeur général que j’ai jamais vu, donc c’est une personne honnête. Quand cela se produit, c’est probablement pour l’entreprise. “

Tard mercredi soir, Woj a mis à jour la situation entourant le commerce potentiel, citant des sources qui ont déclaré que Memphis, Miami et OKC «travaillaient sur un accord élaboré à trois équipes» qui enverrait Gallinari au Heat.

Selon CBS Sports, Memphis a accepté d’échanger Iguodala contre le Heat plus tôt mercredi soir.

Selon les dernières nouvelles de Woj, l’accord des Grizzlies, Miami et OKC pourrait prendre jusqu’à jeudi pour être conclu.

.