Les rumeurs de scandale de la tricherie des Astros de Houston deviennent de plus en plus désordonnées et incroyables

Les retombées du scandale du vol de signes d’Astros ont été massives, et nous n’en sommes qu’aux quatre jours. Un directeur général et trois directeurs de la MLB ont été licenciés, la dernière hache tombant sur Carlos Beltran, qui n’a même pas encore réussi un match avec les Mets. Mais les choses sont devenues encore plus bizarres, ou dirons-nous … buzzer.

Les Mets disent qu’ils «se sont séparés» avec Beltran, tout comme mardi lorsque les Red Sox ont essayé le même langage sans courage en renvoyant Alex Cora. Ne l’achetez pas. Beltran (un joueur en 2017 avec les Astros) et Cora (entraîneur du banc de Houston cette année-là) ont été licenciés cette semaine par leurs équipes respectives, désormais âgées.

D’une part, chaque personne mentionnée dans le rapport de la MLB comme coupable du vol du signe électronique des Astros est désormais hors du baseball. Mais le scandale ne semble guère contenu. Au contraire, les choses deviennent de plus en plus étranges.

Il y a d’abord eu des rumeurs d’un éventuel compte Twitter du graveur Beltran, l’un utilisant son deuxième prénom (Ivan) et son numéro uniforme (15) comme poignée, niant que l’avenir de Beltran avec les Mets était dans le doute.

Carlos Beltran a créé un compte brûleur pour se défendre en ligne crie à un de mes amis pour l’avoir signalé. Le nombre de Beltrans était 15, et son deuxième prénom est Ivan. Regardez également la date d’adhésion à Twitter ainsi que les personnes qu’il suit. pic.twitter.com/YKVdvFArOq

– Le gars qui est assis à côté de RFWill (@EastBay_Sports) 15 janvier 2020

Ce récit était étrange, mais pas nécessairement crédible, et pas vraiment pertinent pour le scandale de la triche en général.

Mais un autre compte Twitter est celui qui prétend être la nièce de Beltran. Ce compte a tweeté mercredi soir que Beltran quitterait ses fonctions de directeur, bien avant que cela ne se produise jeudi matin. Ensuite, les choses sont devenues encore plus bizarres après le tir.

Buzzers, dites-vous?

Sur Jose Altuve?

Après avoir frappé son home run-off gagnant du fanion dans le match 6 de l’ALCS, Altuve a imploré ses coéquipiers de ne pas déchirer son maillot. Il a déclaré à Ken Rosenthal de Fox Sports: «Je suis trop timide. La dernière fois que j’ai fait ça, j’ai eu des ennuis avec ma femme. »Ce qui, pour un théoricien du complot, est exactement ce que dirait quelqu’un portant un buzzer sous son maillot.

Apparemment, bien sûr.

Le MLB, pour mémoire, a déclaré avoir enquêté sur cette affaire.

de MLB avec tant de déclarations publiques sur Altuve HR pour mettre fin à l’ALCS et à d’autres incidents: “MLB a exploré des appareils portables pendant l’enquête mais n’a trouvé aucune preuve à l’appui.” Cette enquête, a déclaré MLB, comprend 2019.

– Joel Sherman (@ Joelsherman1) 16 janvier 2020

Alors oui, cela ne signifie pas grand-chose lorsqu’un compte non vérifié commence à cracher des rumeurs qu’il prétend être vraies. Surtout quand la famille Beltran a dit à Marly Rivera d’ESPN que ce compte n’était d’aucune façon affilié à leur famille. Et ai-je mentionné que le compte a déjà été supprimé? Et aussi (LOL) …

La nièce de Carlos Beltran n’est pas sa nièce, vous les hooligans. C’est un joueur.

– Gary Sheffield Jr. (@GarysheffieldJr) 16 janvier 2020

Je ne vous blâme pas si vous avez vérifié. Nous avons atteint le territoire de Ferris Bueller ici, avec la petite amie du frère du petit ami de la sœur d’un meilleur ami qui a entendu ce gars qui connaît ce gamin qui va avec la fille qui a vu les Astros utiliser des buzzers au 31 Flavors la nuit dernière.

[EXTREME STEPHEN A. VOICE] Pourtant …

Les rumeurs selon lesquelles les Astros utilisent des buzzers ne sont pas nouvelles. Joel Sherman du New York Post a évoqué la notion en novembre:

Ces derniers jours, des scouts et des cadres m’ont parlé de diverses méthodes qui, selon eux, ont été ou pourraient être utilisées, comme un bandage électronique d’apparence réaliste placé sur le corps d’un joueur qui bourdonne en temps réel pour signaler ce qui s’en vient – un buzz pour une balle rapide, par exemple – si la surveillance détermine le type de tangage à venir. Une personne à qui j’ai parlé a des liens avec les Astros et a dit qu’il avait déjà parlé aux enquêteurs de MLB.

Jimmy O’Brien, mieux connu sous le nom de Jomboy sur Twitter, est le détective qui a trouvé des tas de vidéos de jeux Astros de 2017 dans lesquels leur système de détournement de poubelle était clairement audible, ainsi que des photos du moniteur vidéo utilisé pour voler et relayer les panneaux juste à l’extérieur de l’abri (pas moins de la vidéo officielle de la MLB World Series). O’Brien a tweeté qu’il avait également entendu «5 parties différentes» parler de l’utilisation des buzzers par les Astros.

Trevor Bauer, actuel lanceur des ligues majeures, dit qu’il a entendu la même chose de “plusieurs parties”. Là encore, Bauer est un adversaire et a longtemps été un critique des méthodes des Astros, donc il y a peut-être une hache à broyer là-bas.

Un autre adversaire des Astros, Mike Clevinger des Indiens, avait des mots.

Ils ne devraient pas se sentir à l’aise de regarder n’importe lequel d’entre nous dans les yeux et encore moins sur le terrain et tout autre joueur de la MLB se sent différent, ils peuvent l’obtenir aussi✌️

– ❂ Mike ℕ ℍ ℕ Clevinger ❂ (@ Mike_Anthony13) 16 janvier 2020

J’espère qu’ils vous feront tous les Expos de Montréal, BB❄️❄️❄️

– ❂ Mike ℕ ℍ ℕ Clevinger ❂ (@ Mike_Anthony13) 16 janvier 2020

C’est là que les choses s’amusent, lorsque le thé commence à se renverser.

Nous sommes à ce moment chaotique de l’histoire du baseball en raison du rythme lent de la MLB pour nettoyer le panneau électronique qui a volé en premier lieu. Ils n’ont pas enquêté complètement sur les Astros avant qu’un autre joueur, Mike Fiers, lanceur des Astros 2017, n’ait rendu compte du vol de pancartes à l’Athletic en novembre.

Aucun joueur des Astros 2017 n’a été sanctionné par la MLB, bien que Beltran ait été nommé dans l’enquête, et a subi les conséquences de son départ en tant que manager des Mets. Ce fait a peut-être embarrassé certains autres joueurs.

Au cours des deux derniers mois, certains membres des Astros ont tendu la main à des amis avec d’autres équipes pour leur assurer qu’ils n’avaient pas triché pour gagner. À la suite du rapport du commissaire, certaines de ces amitiés se sont rompues. Beaucoup de colère.

– Buster Olney (@Buster_ESPN) 15 janvier 2020

Il a fallu que les joueurs se prononcent en premier lieu pour mettre cela en lumière. Jusqu’à ce que des informations plus réelles soient connues, nous pouvons simplement nous asseoir ici et nous demander ce qui se passait sur la poitrine en haut à gauche de Josh Reddick.

Je ne peux même pas suivre le stupide

– Jett Reddick (@JettReddick) 16 janvier 2020

Ce pourrait être rien, ou juste un vestige d’une célébration de club-house. Mais les rumeurs bourdonnent.