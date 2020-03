Les serveurs de Dion ont eu un entraînement «impressionnant» avec les Lakers

Après que les Lakers de Los Angeles aient renoncé à Troy Daniels avant la date limite du 1er mars, ils ont maintenant une place dans l’alignement avant les éliminatoires de la NBA 2020.

Bien que les Lakers n’aient pas immédiatement signé un joueur, ils ont été liés à de nombreux joueurs en backcourt tels que Dion Waiters et JR Smith jusqu’à présent.

Avec Waiters et Smith prêts à travailler pour les Lakers, il y a un nouveau développement avec le premier, qui a été racheté par les Grizzlies de Memphis.

Les serveurs auraient eu un entraînement «impressionnant» et rencontreront maintenant l’entraîneur-chef Frank Vogel, le vice-président des opérations de basket-ball Rob Pelinka et le front office des Lakers, selon Shams Charania de The Athletic:

Les Lakers ont terminé l’entraînement avec l’agent libre Dion Waiters et il a eu une performance impressionnante, selon des sources @TheAthleticNBA @Stadium. Prochaine partie de la visite des serveurs aux Lakers: rencontre avec Frank Vogel, Rob Pelinka et Kurt Rambis.

– Shams Charania (@ShamsCharania) 2 mars 2020

Plus de détails dès qu’ils seront disponibles.