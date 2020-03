Les serveurs de Dion ont eu un entraînement “ impressionnant ”, mais les Lakers “ ne se précipitent pas ” pour remplir la place

Après que les Lakers de Los Angeles aient renoncé à Troy Daniels avant la date limite du 1er mars, ils ont maintenant une place dans l’alignement avant les éliminatoires de la NBA 2020.

Bien que les Lakers n’aient pas immédiatement signé un joueur, ils ont été liés à de nombreux joueurs en backcourt tels que Dion Waiters et JR Smith jusqu’à présent.

Avec Waiters et Smith travaillant pour les Lakers, il y a de nouveaux détails avec l’ancien, qui a récemment été racheté par les Grizzlies de Memphis.

Selon Shams Charania de The Athletic, les serveurs auraient eu un entraînement «impressionnant» et auraient rencontré l’entraîneur-chef Frank Vogel, le vice-président des opérations de basket-ball Rob Pelinka et le front office des Lakers.

Les Lakers ont terminé l’entraînement avec l’agent libre Dion Waiters et il a eu une performance impressionnante, selon des sources @TheAthleticNBA @Stadium. Prochaine partie de la visite des serveurs aux Lakers: rencontre avec Frank Vogel, Rob Pelinka et Kurt Rambis.

– Shams Charania (@ShamsCharania) 2 mars 2020

“On me dit que les serveurs ont reconnu ses erreurs et ses erreurs à Miami”

NBA Insider @ShamsCharania rapporte les visites des Lakers pour Dion Waiters et J.R.Smith lundi. pic.twitter.com/3YwsLyLMVr

– Stade (@Stadium) 3 mars 2020

Après avoir travaillé sur Waiters et Smith maintenant, les Lakers peuvent en trouver d’autres mais ne sont pas pressés de signer, selon Tania Ganguli du Los Angeles Times:

Les Lakers ont travaillé sur JR Smith et Dion Waiters lundi alors qu’ils entamaient le processus pour remplir leur dernière place sur la liste, selon des sources proches de la situation.

L’équipe pourrait faire venir d’autres joueurs et n’est pas pressée de combler la place, selon des personnes familières avec leurs plans.

Bien qu’il n’y ait pas un seul joueur qui réponde vraiment aux besoins de l’équipe, Waiters et Smith sont meilleurs que Daniels s’ils ont la bonne mentalité.

Comme les serveurs peuvent créer un tir pour lui-même et pour les autres, Smith est un joueur 3-D capable qui a de l’expérience en finale de la NBA en jouant avec LeBron James.

En dehors de Waiters et Smith, Tyler Johnson et Lance Stephenson sont certains des noms également disponibles. Cependant, Johnson est le seul autre joueur qui a été lié aux Lakers après son rachat par les Phoenix Suns.