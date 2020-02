Les signatures des Rockets sont déjà à pleine capacité

Les mouvements intéressants qui ont fait Houston Rockets récemment pour renforcer l’effectif et surtout changer de style de jeu, ils se sont déjà fait remarquer dans le duel contre Golden State Warriors. Vitesse dans les transitions, bonne défense du périmètre et lancers constants de trois points, ce qui a fini par jeter les statistiques étonnantes de 25 triples marqués. De plus, il faut mentionner dans quelle mesure ils s’adaptent Robert Covington (20 points et 5 rebonds en 27 minutes) et Jeff Green (17 points et 4 rebonds en 24 minutes), assumant parfaitement son rôle. DeMarre Carroll Il peut encore être amélioré, mais il a été libéré avec de bons sentiments défensifs et a signé 2 points, 4 passes décisives et 3 rebonds dans les 13 minutes qu’il a jouées.

. @ Holla_At_Rob33 travaille avec 20 points! pic.twitter.com/pQzh2BIHe1

– Houston Rockets (@HoustonRockets) 21 février 2020

.