Les Sixers cherchent à éviter un road trip sans victoire

Les 76ers de Philadelphie continuent d’être l’équipe la plus exaspérante de la ligue. Ils continuent de dominer à domicile car ils détiennent le meilleur record à domicile de la ligue avec un dossier de 22-2, mais ils détiennent également un record de route épouvantable de 9-18 qui les place au 6e rang à l’Est. Ils concluront un road trip de quatre matchs jeudi avec une visite à l’équipe avec le meilleur record de la ligue.

Les Bucks de Milwaukee ont semblé invincibles car ils détiennent un dossier de 43-7 et sont au sommet de la ligue. Le joueur par excellence de la ligue, Giannis Antetokounmpo, continue de déchirer la ligue et il a reçu l’aide de Khris Middleton, Eric Bledsoe et d’autres, les Bucks détenant la troisième meilleure attaque de la ligue.

Cela dit, il est temps pour le guide du jeu de ce choc des titans à l’Est:

Date: Jeudi 6 février

Temps: 20:00. est

Emplacement: Forum Fiserv Milwaukee, WI

LA TÉLÉ: TNT

Rapport de blessure

Sixers: OUT: Josh Richardson (souche ischio-jambiers gauche)

Argent: PROBABLE: Thanasis Antetokounmpo (contusion à l’épaule droite)

Storylines

Les Sixers ont besoin d’identité

Les Sixers sont toujours une équipe qui essaie de savoir qui ils sont 51 matchs dans la saison. Vont-ils essayer d’être rapides et demander à Ben Simmons de diriger les choses? Vont-ils ralentir les choses et jouer avec Joel Embiid? Ou essayez de tirer un tas de 3 points à Tobias Harris? Quoi qu’il en soit, ils n’en ont pas pour le moment et Embiid le sait.

“Non, nous ne le faisons pas”, a déclaré Embiid. «L’espacement est un problème. Parfois, nous jouons vite, parfois nous jouons lentement, mais à la fin de la journée, quand on y pense et que nous essayons de nous préparer pour les éliminatoires aussi, le jeu ralentit. Cela devient un match en demi-terrain et c’est là que nous luttons le plus, alors j’espère que nous ferons un meilleur travail dans les trois prochains matchs avant le All-Star. “

Sixers sentant la pression

Philadelphie a quatre matchs à jouer avant la pause des étoiles, y compris le match de jeudi, et ils doivent prendre leur élan avant la pause. L’équipe est assise aux 6 têtes de série à l’Est et elle en a perdu trois d’affilée, toutes sur la route, et ont des doutes et des doigts pointés vers elle de l’extérieur. Al Horford comprend que l’équipe est contre et ils doivent trouver un moyen de répondre.

“Nos dos sont contre le mur en ce moment”, a déclaré Al Horford. «Ce dernier match ne s’est pas aussi bien déroulé que nous le voulions, surtout en seconde période. Nous devons répondre et je crois que notre équipe a répondu à chaque fois cette année lorsque nous avons rencontré une certaine adversité, donc demain soir ne sera pas différent. Nous devons répondre. “

Prédiction

Celui-ci a une perte écrite dessus. Perdant trois matchs de suite et affrontant, sans doute, la meilleure équipe de la NBA, et toujours en baisse d’une pièce importante à Josh Richardson, cela n’augure rien de bon pour les Sixers. À leur crédit, ce serait le type de jeu où ils se montrent à la hauteur et choquent les gens avec une victoire, mais cela a également été pensé lors des deux derniers matchs du voyage. Il est difficile de voir Philadelphie repartir avec une victoire dans celui-ci.

Choisir: Bucks à deux chiffres

Série de saison Sixers contre Bucks

Match 1 25 décembre: 121-109 Sixers

Match 2 6 février:

Match 3 22 février:

Match 4 7 avril:

.