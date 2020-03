Les Sixers cherchent à gagner un surprenant voyage 2-2

Les 76ers de Philadelphie savaient qu’ils entameraient ce road trip de quatre matchs en Californie en raccourci contre Joel Embiid et Ben Simmons, puis ils ont perdu Josh Richardson lors du premier match du voyage. Après avoir perdu les deux matchs à Los Angeles, ils ont pu se réunir et remporter une victoire bien méritée contre les Kings de Sacramento jeudi. Maintenant, ils sont en position pour un grand road trip 2-2.

Leur adversaire samedi est le Golden State Warriors qui a connu une saison difficile en raison de la série de blessures avec lesquelles il a été touché. Cependant, ils ont récemment accueilli Stephen Curry dans leur formation et cela en fait à eux seuls une équipe difficile à gérer. Il a réussi un retour individuel dans l’alignement avec 23 points, sept aides et six rebonds dans une défaite contre les Raptors de Toronto.

Cela étant dit, il est temps pour le guide de jeu de celui-ci:

Comment regarder Sixers contre Warriors

Date: Samedi 7 mars

Temps: 20h30. est

Emplacement: Chase Center San Francisco, Californie

LA TÉLÉ: abc

Rapport de blessure

Sixers: OUT: Ben Simmons (atteinte nerveuse dans le dos), Joel Embiid (entorse de l’épaule gauche), Josh Richardson (commotion cérébrale)

Guerriers: OUT: Klay Thompson (réhabilitation du LCA gauche), Kevon Looney (douleur à la hanche gauche), Ky Bowman (entorse de la cheville droite), Alen Smailagic (contusion du quadriceps droit) QUESTIONNABLE: Draymond Green (douleur au genou gauche)

Storylines

Les Sixers remportent enfin un match sur la route

La victoire contre les Kings jeudi a cassé un long dérapage sur route qui a atteint neuf matchs et s’est étalé sur plus d’un mois. Leur dernière victoire sur la route avant jeudi est revenue le 20 janvier contre les Brooklyn Nets et l’équipe a réalisé que c’était assez pour se rendre au Golden 1 Center. Ils devaient gagner un match sur la route.

“Lorsque vous entendez cette date, vous savez que nous n’avons pas eu le succès dont nous avons besoin sur la route”, a déclaré l’entraîneur Brett Brown. “Lorsque vous entendez une date comme celle-là, on vous rappelle que c’est assez. Je pense que nous venons de sortir de Los Angeles en jouant avec une équipe de Clippers qui nous semblait pouvoir gagner le match. Je pensais que nous avions bien joué. »

Burks remplissant un rôle

Les Sixers ont acquis Alec Burks des Warriors en espérant qu’il puisse fournir une attaque instantanée en marquant leur banc. Après avoir perdu 17 points contre les Kings jeudi, ils ont obtenu exactement cela. Il a été d’une aide précieuse sur leur banc et il devra continuer d’ajouter ce coup de poing au fil de la saison.

“C’est ce que vous espérez toujours”, a déclaré Brown. “Penser que c’est ce que vous faites chaque nuit est ambitieux. Nous voulons obtenir plus que nous. C’est facile pour moi de le dire. Je dois parfois l’aider – le mettre dans des situations, m’assurer de l’avoir sur le terrain, du temps et des minutes. C’est une question de jugement. Parfois, lorsque les gens ne vont pas, vous allez à Furk ou vous laissez Matisse voler de haut en bas et puiser dans la défense de Matisse. Par conséquent, nous avons des options, mais dans l’ensemble, c’est ce que fait Alec. C’est pourquoi il a été amené et ce soir, nous avons vu pourquoi. “

Prédiction

Les Sixers se sont placés dans une position très favorable. Les choses n’allaient pas bien après les deux défaites à Los Angeles et les blessures continuaient de s’accumuler, mais ils ont réussi à battre les Kings menés par Tobias Harris et Al Horford et doivent maintenant gagner celui-ci. Le retour de Curry est très dangereux et entraînera des problèmes, mais Philadelphie devrait être en mesure de battre une équipe Golden State inexpérimentée autour de Curry.

Choisir: Sixers dans un proche

Série saison Sixers vs Warriors

Match 1 28 janvier: 115-104 Sixers

Match 2 7 mars:

.