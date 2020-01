Les Sixers cherchent à honorer Kobe Bryant avec une victoire

Lorsque les Philadelphia 76ers et les Golden State Warriors prendront la parole mardi soir, ce sera l’une des nuits les plus émouvantes de la saison pour les deux équipes. Ce sera le premier match pour les deux équipes depuis la mort tragique de l’icône de la NBA Kobe Bryant et ce sera sans aucun doute une soirée difficile pour les deux équipes.

Les guerriers ne sont pas les guerriers du passé. Il n’y a plus de Kevin Durant, Klay Thompson et Stephen Curry sont sortis avec des blessures, et il a été difficile de faire de la luge pour une équipe qui a disputé la finale de la NBA cinq ans de suite. Malgré leur mauvais bilan, ils continuent de se battre. Ils ont été démolis et ils ont réussi à remporter des victoires. Les Sixers devront être prêts pour eux.

Cela dit, il est maintenant temps pour le guide du jeu:

Comment regarder Sixers contre Warriors

Date: Mardi 28 janvier

Temps: 19h00. est

Emplacement: Wells Fargo Center Philadelphie, PA

LA TÉLÉ: NBC Sports Philadelphie

Rapport de blessure

Sixers: OUT: Josh Richardson (souche ischio-jambier gauche), QUESTIONABLE: Joel Embiid (chirurgie de la main gauche), Zhaire Smith (entorse de la cheville gauche)

Guerriers: OUT: Stephen Curry (fracture de la main gauche), Klay Thompson (réhabilitation du LCA gauche), Kevon Looney (douleur abdominale gauche)

Storylines

Connexion de Harris avec Bryant

L’attaquant des Sixers Tobias Harris avait un lien profond avec Bryant alors qu’il le considérait comme son héros d’enfance et qu’il s’entraînait également avec son idole. Oui, Harris a eu la chance de s’entraîner avec The Mamba pendant l’intersaison pour travailler sur son jeu et se préoccuper du basket-ball. Il était toujours aussi ému d’en parler.

“En tant qu’enfant grandissant en le regardant, j’étais un fan de Laker en tant que jeune enfant regardant Kobe”, a-t-il déclaré. «La modélisation de son éthique de travail a inspiré mon jeu. Quand je suis arrivé en ligue, j’ai joué contre lui. Nous avons eu quelques conversations dans les jeux. Cet été, je dois sortir à Los Angeles, il y avait un groupe de 15 gars, et nous travaillions avec lui pendant environ deux jours, alors pendant ces deux jours, j’ai pu parler avec lui et communiquer avec lui, choisir son cerveau certaines choses en ce qui concerne le basket-ball et cela a été pour moi comme un rêve devenu réalité. »

Jouer à travers la tragédie

Qu’on le veuille ou non, les Sixers ont un calendrier à jouer. La saison ne prend pas de pause, pas même de cette tragédie. Il continue d’avancer. Pour les Sixers, cela signifie se recentrer et continuer à y revenir et à avancer en équipe. Jouer au basket est ce que Bryant voudrait qu’ils fassent.

“Beaucoup d’émotions l’emportent sur beaucoup de choses et le basket-ball a toujours été un endroit paisible pour moi”, a déclaré Tobias Harris. “Même le simple fait de me lever aujourd’hui (lundi) et de m’entraîner était relaxant pour moi et de sortir et de concourir et je suis sûr que c’était la même chose pour Kobe quand il a joué. Juste pour pouvoir sortir avec ses coéquipiers et utiliser ce tir de compétition pour tout ce qui se passe. C’est toujours bon de jouer au jeu, j’adore le jeu. “

Prédiction

Ce sera un jeu chargé d’émotion. Les deux équipes voudront faire une grande performance en l’honneur de leur héros tombé et elles voudront jouer dur pendant 48 minutes. Attendez-vous à ce que les deux équipes l’honorent d’une manière ou d’une autre pour commencer le match, une violation du chronomètre des tirs de 24 secondes ou une violation des 8 secondes. Quelque chose de ce genre. Quoi qu’il en soit, les Sixers devraient gagner ce match avec Ben Simmons en tête.

Choisir: Sixers à deux chiffres

Série saison Sixers vs Warriors

Match 1 28 janvier:

Match 2 7 mars:

.