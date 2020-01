Les Sixers cherchent à mettre fin aux malheurs de la route

Les Philadelphia 76ers sont l’une des meilleures équipes de la ligue avec un dossier de 25-14. Cependant, la majeure partie de ce succès est due à une excellente fiche de 18-2 aux confins amicaux du Wells Fargo Center par rapport à seulement 7-13 sur la route. Ils possèdent des victoires sur route impressionnantes, mais ils ont aussi beaucoup de pertes sur route déroutantes, donc ils doivent le comprendre.

Leur adversaire samedi est le Dallas Mavericks qui possède déjà une victoire sur les Sixers plus tôt cette saison et qui était sans la jeune star Luka Doncic. Les Mavs auront Doncic dans ce match et cela pose des problèmes pour les Sixers. Un autre grand aspect avec Dallas est le temps qu’ils utilisent une défense de zone qui a mis les Sixers dans toutes sortes de problèmes offensifs.

Cela dit, il est temps pour l’aperçu dans celui-ci:

Comment regarder Sixers contre Mavericks

Date: Samedi 11 janvier

Temps: 20h30. est

Emplacement: American Airlines Center Dallas, TX

LA TÉLÉ: NBC Sports Philadelphie

Rapport de blessure

Sixers: OUT: Joel Embiid (ligament collatéral radial déchiré à gauche)

Mavericks: PAS ENCORE SOUMIS

Storylines

Simmons au centre

Avec Joel Embiid absent pendant quelques semaines, les Sixers vont jouer avec quelques options de composition différentes. L’un d’eux jette son meneur sur la position centrale, mais Ben Simmons n’est pas le meneur ordinaire. Le fait qu’il mesure 6 pieds 10 pouces et soit l’un des joueurs les plus sportifs de la ligue lui permet d’être ce joueur et entraîneur polyvalent Brett Brown aime ce qu’il voit.

“J’ai toujours été curieux de savoir à quoi cela pourrait ressembler et nous avons vu au cours des trois dernières semaines que je l’ai mis dans de nombreuses actions de dépistage, comme en tant que cribleur et vous pouvez voir qu’il est un rouleau dynamique”, Brown expliqué. “Il peut avoir des lobs, il peut attraper des passants de poche, il peut trouver des gens dans les coins et donc dans ce monde, si vous mettez des tireurs autour de lui et que vous trouvez quelqu’un qui peut exécuter le pick-and-roll, alors appelons-le le 5 et c’est vrai et dans cet environnement, il l’était. »

Richardson rend la vie facile

Le gros aspect qui permet à Simmons de se déplacer vers le centre, même possible, est le fait que Josh Richardson a fait un travail formidable en manipulant le ballon et en étant en quelque sorte un autre meneur au sol. Richardson a été en mesure de prendre de bonnes décisions avec le basket-ball, qu’il s’agisse de marquer ou de mettre en place ses coéquipiers, ce qui permet à Simmons d’être un rouleau et de marquer au panier.

“Il va de mieux en mieux”, a ajouté Simmons. “Plus je joue avec lui, plus il lit et lance la balle pour des lobs ou quoi que ce soit, il lit le jeu beaucoup mieux depuis le début de la saison jusqu’à maintenant.”

Prédiction

Les Sixers semblent avoir trouvé leur rythme avec deux belles victoires à domicile, mais cette équipe n’est pas aussi puissante sur la route. Leur récent dérapage de quatre matchs perdants est venu sur la route et l’adversaire de samedi les a étouffés lors du match précédent. Le fait de ramener Al Horford dans une position plus confortable devrait aider à résoudre ces problèmes, mais il leur faudra également abattre leurs tirs, ce avec quoi ils ont du mal à se déplacer.

Choisir: Vous voulez dire les Sixers, mais leurs problèmes de route constants ont un Mavericks pensant

Sixers vs Mavericks saison série

Match 1 20 décembre: 117-98 Mavericks

Match 2 11 janvier:

.