Les Sixers cherchent à nouveau à résoudre leurs problèmes de route

Les Philadelphia 76ers viennent de remporter une victoire impressionnante où Joel Embiid est intervenu et a marqué un sommet en carrière de 49 points pour mener les Sixers à une victoire. Le truc, c’est que c’était à la maison. Philadelphie se comporte toujours bien à la maison et c’est sur la route que tous les problèmes se posent à nouveau. Mercredi, ils ont l’occasion de faire taire un peu ces questions.

Leur adversaire est les Cavaliers de Cleveland qui détiennent le pire record de la Conférence de l’Est en points de pourcentage. Ils ont remporté une victoire impressionnante lors de leur dernière sortie avec jusqu’à 22 points de retard et se sont ralliés pour battre le Miami Heat en prolongation à domicile lundi. Les Cavs ont de jeunes talents dirigés par Collin Sexton, Darius Garland et Kevin Porter Jr. ainsi que les vétérans Andre Drummond et Kevin Love. Ce ne sera pas facile pour Philly sur la route.

Cela étant dit, il est maintenant temps pour le guide de jeu de celui-ci “

Comment regarder Sixers contre Cavaliers

Date: Mercredi 26 février

Temps: 19h00. est

Emplacement: Rocket Mortgage Fieldhouse Cleveland, OH

LA TÉLÉ: NBC Sports Philadelphie

Rapport de blessure

Sixers: OUT: Ben Simmons (atteinte nerveuse) DOUTE: Norvel Pelle (maladie des voies respiratoires supérieures)

Cavaliers: OUT: Dante Exum (entorse de la cheville gauche), Dylan Windler (réaction de stress au bas de la jambe gauche), Alfonzo McKinnie (fasciite plantaire gauche)

Storylines

L’homme suivant pour Sixers

Avec Simmons sorti et pour être réévalué dans deux semaines, les Sixers devront compter sur les autres pour intervenir à sa place. Cela signifie que des gars comme Josh Richardson, Shake Milton et d’autres devront intervenir à sa place. Aucun de ces gars ne fournira le type de production d’un gars comme Simmons, mais il s’agit de maintenir le fort jusqu’à ce qu’il puisse revenir.

“C’est le prochain homme comme toujours”, a déclaré Richardson. “Ben est un grand joueur, nous allons manquer sa présence, mais à la fin de la journée, nous devons prendre le relais et continuer.”

Horford de retour dans le onze de départ

L’entraîneur Brett Brown a fait un geste surprenant en réinsérant Al Horford dans la formation de départ lundi alors que les Sixers avaient besoin de quelqu’un qui puisse gérer l’offensive. Bien qu’Horford ne soit évidemment pas un meneur de jeu, il peut exécuter l’offensive à partir de son poste élevé sur le sol.

“Quand vous n’avez pas Ben, vous commencez à penser à ce que vous allez faire”, a expliqué Brown. «Je considère le début comme l’occasion de développer un groupe qui jouera lorsque Ben sera assis. Ben ne jouera pas 48 minutes. Lorsque vous regardez un groupe qui pourrait jouer lorsque Ben n’est pas avec nous, puis-je avoir une opportunité de voir qui pourrait être le meneur de jeu en tant que autre gardien de ballon légitime? Dans cette conception, Al est entré. “

Il reste à voir si ce sera une chose régulière, mais Horford peut vraiment aider l’équipe pendant cette période.

Prédiction

Les Sixers devraient gagner ce match, mais c’est sur la route, alors qui sait? Cleveland ne se contentera pas de s’allonger. Ils ont joué un peu mieux depuis la démission de John Beilein et J.B.Bickerstaff qui ont pris la position et leur victoire sur le Heat a été impressionnante. À la fin de la journée, les Sixers sont une équipe beaucoup, beaucoup mieux et ils devront se concentrer et s’assurer qu’ils peuvent faire avancer celle-ci.

Choisir: Sixers, mais peut-être Cavs? Nous verrons. C’est à Cleveland, après tout.

Série saison Sixers contre Cavaliers

Match 1 12 novembre: 98-97 Sixers

Match 2 17 novembre: 114-95 Sixers

Match 3 7 décembre: 141-94 Sixers

Match 4 26 février:

.