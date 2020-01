Les Sixers cherchent à obtenir une autre victoire avant le voyage

Les Philadelphia 76ers continuent de travailler sur certaines anomalies tout en continuant à bâtir leur équipe. C’est vraiment bien de travailler sur ces plis à la maison. Les Sixers détiennent une fiche dominante de 19-2 à domicile et ils chercheront à remporter une autre victoire à domicile vendredi avant de partir sur la route pour trois matchs.

Vendredi, leur adversaire est les Chicago Bulls, une équipe jeune et talentueuse dirigée par Zach LaVine, mais ils font face à une multitude de blessures qui les gêneront. Les Bulls auront du mal à travailler contre la taille des Sixers et c’est là que Philadelphie doit attaquer vendredi.

Cela étant dit, il est maintenant temps pour le guide complet de celui-ci:

Comment regarder Sixers contre Bulls

Date: Vendredi 17 janvier

Temps: 19h00. est

Emplacement: Wells Fargo Center Philadelphie, PA

LA TÉLÉ: ESPN, NBC Sports Philadelphie

Rapport de blessure

Sixers: OUT: Joel Embiid (ligament collatéral radial déchiré à gauche)

Taureaux: SORTIE: Wendell Carter Jr. (entorse de la cheville droite), Daniel Gafford (luxation du pouce droit), Otto Porter Jr. (fracture du pied gauche), Max Strus (chirurgie du LCA du genou gauche) QUESTIONABLE: Chandler Hutchison (douleur à l’épaule droite) PROBABLE: Lauri Markkanen (entorse de la cheville gauche), Luke Kornet (entorse du pouce droit), Ryan Arcidiacono (inconfort du coude droit)

Storylines

Richardson préparé pour LaVine

Les Bulls ont eu un coup dur à la saison dans l’ensemble, mais Zach LaVine connaît une belle saison pour Chicago. Le garde de tir affiche une moyenne de 24,6 points, 4,6 rebonds et 4,0 passes décisives en carrière, tout en tirant à 40% au-delà de l’arc malgré huit tentatives par match. Son tir et son athlétisme l’ont aidé à devenir l’un des meilleurs joueurs du jeu et Josh Richardson s’y prépare.

“Cela rend les choses difficiles”, a ajouté Richardson. «Il a un premier pas très rapide, donc si vous êtes déséquilibré ou quoi que ce soit, il peut passer par vous et faire un point culminant. C’est juste une de ces choses où vous devez rester avec lui, avoir confiance en votre défense et savoir qu’il va rendre les choses plus difficiles. “

Sixers veulent tirer sur Horford

Pour que les Sixers étendent le sol, ils ont besoin de quelques coups de feu au-delà de l’arc pour tomber amoureux d’eux. Cette responsabilité est tombée sur Al Horford qui a tiré neuf tirs à 3 points dans la victoire contre les Brooklyn Nets mercredi et il n’en a fait que deux, mais l’entraîneur Brett Brown veut que ses tentatives de loin restent proches de ce nombre, en particulier une fois Joel Embiid revient.

“Pour oindre un nombre précis, je ne le ferai pas, ce que je dirai, c’est que nous voulons qu’il chasse ce tir autant qu’il le peut”, a déclaré l’entraîneur Brett Brown lors des essais libres jeudi. “C’est un coup que nous promouvons et encourageons. Je pense qu’il est capable et a plus à donner dans ce domaine, et je pense que tout d’un coup, Joel revient, alors ce niveau de compétence devient encore plus important. “

Prédiction

Même si les Sixers manquent d’Embiid, il s’agit d’un affrontement où Philadelphie devrait battre Chicago à l’intérieur avec eux sans véritable grand homme. Cela représentera de nombreuses opportunités pour Ben Simmons d’attaquer le panier car il devrait se régaler dans la peinture. Tout comme Horford et Tobias Harris dans ce qui pourrait être une bonne nuit offensive. Défensivement, tant qu’ils peuvent contenir LaVine et Lauri Markkanen, ils devraient être très bien.

Choisir: Sixers à deux chiffres

Série saison Sixers vs Bulls

Match 1 17 janvier:

Match 2 9 février:

Match 3 26 mars:

.