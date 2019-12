Les Sixers cherchent à rebondir après une défaite difficile

Les 76ers de Philadelphie viennent de vivre l'une de leurs défaites les plus décevantes de la saison vendredi face à l'Orlando Magic et ils vont maintenant chercher à rebondir. Les Sixers ont remporté des victoires impressionnantes cette saison, ils ont donc montré dans le passé qu'ils pouvaient remporter une victoire quand ils en avaient besoin et samedi sera un autre test.

Le défi de samedi se présente sous la forme des Miami Heat qui ne sont pas en reste. Les Heat continuent de surprendre la ligue car ils ont réussi à gagner les Indiana Pacers vendredi en raison de l'héroïque de Goran Dragic qui a fait un seau d'embrayage tard. Les Heat possèdent une victoire sur les Sixers après avoir utilisé une défense de zone lors du dernier affrontement entre les deux équipes.

Cela dit, il est temps pour le guide du match de samedi:

Comment regarder Sixers contre Heat

Date: Samedi 28 décembre

Temps: 20:00. est

Emplacement: American Airlines Arena Miami, FL

LA TÉLÉ: NBC Sports Philadelphie

Rapport de blessure:

Sixers: PAS ENCORE SOUMIS

Chaleur: PAS ENCORE SOUMIS

Storylines

Brown attend plus

Après ne pas avoir relevé le défi vendredi soir, l’entraîneur Brett Brown s’est effondré dans le piètre effort de son équipe en disant qu’ils n’étaient pas prêts pour le physique que représentait le Magic. Pour une équipe qui aspire au championnat, un effort comme la défaite de vendredi est vraiment inacceptable pour une équipe de ce niveau. Philadelphie doit apprendre de cela et aller de l'avant en tant que groupe.

"Je pense que la physique avec laquelle Orlando a joué, je leur donne du crédit, je ne pense pas que nous y ayons bien répondu", a déclaré un entraîneur frustré, Brett Brown. "Je pense que notre défense était assez bonne pour gagner, je crois que nous avons été bousculés."

Jouer à la compétition

Les Sixers possèdent des victoires contre les Milwaukee Bucks, les Boston Celtics, les Indiana Pacers, les Toronto Raptors et les Heat qui sont toutes les meilleures équipes de la Conférence Est. Ils possèdent également des pertes déroutantes pour le Magic, les Washington Wizards et les Brooklyn Nets alors qu'ils continuent de trouver une identité. Tobias Harris n'était pas satisfait des efforts de l'équipe vendredi, car il a admis que l'équipe jouait au niveau de son opposition.

"Je pense que nous jouons au niveau de notre adversaire, que ce soit une équipe terrible, une équipe médiocre ou la meilleure équipe de la NBA", a déclaré Tobias Harris. «Je pense que c'est quelque chose que nous devons comprendre comme une unité de la façon dont nous pouvons jouer à un niveau élevé chaque soir. Ce soir, nous ne l'avons pas fait. "

Prédiction

Qui sait vraiment avec cette équipe? Ils peuvent ressembler à des prétendants au championnat NBA légitimes une nuit, puis pondre un œuf la nuit suivante. Il est vraiment difficile de lire sur cette équipe et de déterminer à quel point elle est bonne et talentueuse. The Heat est une équipe qui a toujours faim et qui joue avec un niveau d'effort élevé chaque soir. Sur le papier, les Sixers sont plus talentueux, mais le talent ne gagne pas toujours en saison régulière.

Choisir: Honnêtement, c'est un coup sec. Deviner les Sixers en raison de leur tendance à jouer contre l'opposition.

Sixers vs série saison de chaleur

Match 1 23 novembre: 113-86 Sixers

Match 2 18 décembre: 108-104 chaleur

Match 3 28 décembre:

Match 4 3 février:

.