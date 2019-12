Les Sixers cherchent à reprendre leur avantage

Les 76ers de Philadelphie ont ressemblé à beaucoup d’équipes au cours de leur défaite de trois matchs. Ils n'ont pas trouvé de moyen de marquer contre les défenses de zone et leur propre défense leur a échoué. Alors qu’ils accueillent samedi les Washington Wizards, ils doivent trouver rapidement leur défense contre l’une des meilleures infractions de la ligue.

Les Wizards ont remporté une victoire contre les Sixers plus tôt dans l'année en utilisant Bradley Beal et Davis Bertans pour faire tomber Philadelphie à domicile. Dans le match revanche, les Sixers doivent mieux contrôler les Bertans et retrouver leur rythme offensif.

Cela dit, il est maintenant temps pour le guide de la rencontre de samedi:

Comment regarder Sixers contre Wizards

Rendez-vous amoureux: Samedi 21 décembre

Temps: 19h00. est

Emplacement: Wells Fargo Center Philadelphie, Pennsylvanie

LA TÉLÉ: NBC Sports Philadelphie

Rapport de blessure

Sixers: PAS ENCORE SOUMIS

Assistants: PAS ENCORE SOUMIS

Storylines

Embiid dit que les Sixers ont peur

Les Sixers sont l'une des équipes les plus talentueuses de la ligue dirigée par Joel Embiid et Ben Simmons, entourés d'un bon casting de joueurs. Cependant, une simple défense de zone a éjecté tout le monde de son sillon et de sa concentration, et tout le monde réagit de manière excessive. C'est quelque chose qui a amené Embiid à croire que l'équipe joue des choses effrayantes et trop compliquées.

"J'ai l'impression, surtout ce soir, que nous jouions effrayés", a déclaré Embiid. «Le basket-ball est facile. Tirez-le, passez-le, déplacez-le. Si vous n'avez pas de tir, passez-le, mais ce soir, nous n'avons pas fait de tir et défensivement, nous étions plutôt mauvais. "

Brown préoccupé par la psyché de l'équipe

Les Sixers sont généralement une équipe à l'esprit dur et au nez dur qui ne reculera normalement pas devant un défi. Cependant, la défense de zone que le Miami Heat et les Mavericks ont employée au cours des deux derniers matchs inquiète l'entraîneur Brett Brown alors que leurs combats se sont infiltrés dans leur esprit et leur défense.

"Notre incapacité à nous mettre ces derniers temps sur la roue arrière s'est glissée dans notre défense, notre psychisme, notre esprit et je ne peux pas le supporter", a déclaré l'entraîneur Brett Brown. «Ce n'est pas qui nous sommes. J'ai l'impression que notre esprit de compétition a pris un coup en raison de notre incapacité à marquer. Chaque fois que vous entrez dans un saut d'humeur qui affecte votre défense parce que votre infraction fait quelque chose, il faut y remédier. »

Prédiction

Les Sixers sont actuellement un groupe fragile. Il est difficile de déterminer avec précision quelle équipe Sixers va apparaître en ce moment. Est-ce que l'équipe qui a commencé 20-7 et venait de terminer une série de victoires impressionnantes apparaîtra? Ou l'équipe qui s'est flétrie sous la pression d'une simple défense de zone? Il est difficile de vraiment prédire lequel. L'équipe a besoin d'une victoire de la pire façon, donc on peut supposer qu'ils auront beaucoup plus d'urgence samedi pour mettre ce dérapage perdant au lit.

Choisir: Sixers? Des sorciers? Qui sait?

Série de saison Sixers contre Wizards

Match 1 5 décembre: 119-113 Assistants

Match 2 21 décembre:

Match 3 16 mars:

Match 4 avril 3:

.