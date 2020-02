Les Sixers cherchent à résoudre des problèmes de route désagréables

Les Philadelphia 76ers ont été formidables à domicile car ils détiennent le meilleur dossier à domicile de la NBA à 26-2. C’est leur jeu loin du Wells Fargo Center qui a été une grande source de préoccupation pour cette équipe. Ils n’ont que 9-19 ans sur la route et leur défi samedi de remporter une victoire sur la route est un défi.

Il se présente sous la forme des Milwaukee Bucks qui détiennent le meilleur record général de la NBA à 43-8. C’est la seule équipe de la ligue qui n’a pas encore perdu 10 matchs cette saison. Philadelphie devra creuser profondément, comme ce fut le cas lors de la victoire de ralliement de jeudi contre les Brooklyn Nets, et relever le défi.

Cela dit, il est temps pour le guide dans celui-ci:

Comment regarder Sixers contre Bucks

Date: Samedi 22 février

Temps: 20h30. est

Emplacement: Forum Fiserv Milwaukee, WI

LA TÉLÉ: abc

Rapport de blessure

Sixers: PROBABLE: Ben Simmons (étanchéité du bas du dos)

Argent: OUT: Kyle Korver (douleur au dos)

Storylines

Sixers se préparant pour Bucks

Philadelphie et Milwaukee sont en lice pour représenter la Conférence de l’Est lors de la finale de la NBA en juin. En fait, la plupart pensent qu’ils sont les deux principaux prétendants à l’Est. Avec les Sixers dirigés par Ben Simmons, Joel Embiid et Tobias Harris, ils représenteront un grand défi pour Giannis Antetokounmpo, Khris Middleton et les Bucks. Samedi représente un test pour cette équipe.

“Chaque match va être un test pour nous”, a déclaré Tobias Harris. «Chaque match nous prépare à nous préparer pour les éliminatoires. À partir de maintenant, nous examinons toutes les opportunités de nous améliorer et quelle meilleure façon que de jouer avec la meilleure équipe de l’Est à leur place? Nous avons eu de très bonnes batailles avec eux au cours des deux matchs auxquels nous avons joué, mais nous devons en vouloir plus pour nous-mêmes et pour les autres. Nous serons prêts pour cela. “

Brown croit qu’Horford peut aider

Les Sixers ont décidé de faire sortir Al Horford du banc maintenant pour deux matchs maintenant et il était solide au premier match, mais il était en désordre au deuxième match. Il était un moins-26 en seulement 18 minutes d’action et les Sixers étaient un plus-34 quand il était sorti du sol. Ce fut un match difficile pour un gars qui a été cinq fois joueur d’étoiles dans sa carrière. Cependant, l’entraîneur Brett Brown pense qu’Horford comprendra son rôle.

“Nous avons vu l’histoire d’Al Horford et nous serions tous très naïfs de penser qu’une partie de sa signature n’a pas été conduite là où nous pensons que nous voulons être en avril, mai et nous espérons juin”, a expliqué Brown. «Il suffit de progresser comme de regarder vers l’avenir pour voir les matchs. C’est un jeu quoi qu’il en soit avec 26 matchs à jouer. Je pense que la communication et la façon dont je parle à Al sont pour moi motivées, en gardant à l’esprit ce type de locataires principaux. »

Prédiction

Les Sixers peuvent gagner ce match, mais le feront-ils? Probablement pas. Les Sixers ont une tonne de talent, mais ils se débattent sur la route et il n’y a pas beaucoup d’explication à cela. Les Bucks sont une machine en ce moment et Antetokounmpo représente un problème de matchup pour les Sixers. Ce sera un test pour voir comment ils se comportent contre la meilleure équipe de la ligue. Cependant, les Bucks retireront probablement celui-ci.

Choisir: Bucks à deux chiffres

Série de saison Sixers contre Bucks

Match 1 25 décembre: 121-109 Sixers

Match 2 6 février: 112-101 dollars

Match 3 22 février:

Match 4 7 avril:

