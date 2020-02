Les Sixers cherchent à rester dominants à domicile

L’ambiance et le sentiment autour des Philadelphia 76ers ne sont pas bons en ce moment. Ils font face à des blessures à leurs deux meilleurs joueurs et ils ne sont toujours que les 5 têtes de série dans la Conférence de l’Est car ils ne répondent toujours pas aux attentes. La seule chose sur laquelle ils peuvent s’appuyer, c’est qu’ils sont formidables à la maison, où ils reviennent jeudi.

Leur adversaire est les malheureux New York Knicks qui sont tombés mercredi sur les Charlotte Hornets. New York a été un gâchis toute la saison et ils essaient juste de trotter leurs jeunes joueurs pour continuer à les développer. Les Knicks ne devraient vraiment représenter aucune menace pour cette équipe, quelles que soient les blessures, mais les Sixers sont une équipe tellement imprévisible.

Il est maintenant temps pour le guide du jeu de ce match:

Comment regarder Sixers contre Knicks

Date: Jeudi 27 février

Temps: 19h00. est

Emplacement: Wells Fargo Center Philadelphie, PA

LA TÉLÉ: NBC Sports Philadelphie

Rapport de blessure

Sixers: PAS ENCORE SOUMIS

Knicks: PAS ENCORE SOUMIS

Storylines

Marron bouleversé par la profondeur

Bien que les Sixers, bien sûr, comptent beaucoup sur Ben Simmons et Joel Embiid, ils ont suffisamment de talent autour de ces deux-là pour pouvoir rester à flot lorsque ces deux-là ne sont pas disponibles. Ce n’était pas le cas mercredi alors qu’Al Horford, Tobias Harris et Josh Richardson ont tous été modestes sans les dirigeants de l’équipe. Cela a dérangé l’entraîneur Brett Brown après la défaite.

“C’est pourquoi vous avez une équipe”, a déclaré un Brown frustré. “C’est pourquoi vous essayez d’accumuler de la profondeur et du talent. Avec le groupe que nous avions, nous n’avons tout simplement pas réussi. Vous l’avez ressenti énormément dans la peinture. Je pense qu’ils avaient 52 points dans la peinture, c’est probablement cette zone de défense que vous avez le plus ressentie. »

Horford dit que les Sixers doivent être meilleurs

Le type principal vers lequel les Sixers devraient se tourner dans ce type de situation est Horford. C’est un gars qui a fait beaucoup de matchs des étoiles, il a été plongé dans les séries éliminatoires, il a une grande expérience et il devrait être en mesure de donner à cette équipe ce dont elle a besoin. Il n’a pas besoin d’être Embiid, mais il doit être productif et être meilleur sans lui.

Je le vois comme un effort d’équipe. J’ai l’impression qu’il y a une opportunité pour les gars qui n’ont pas autant joué de progresser. Nous devons tous intensifier nos efforts. Nous devons être meilleurs et comprendre comment nous allons jouer. C’est évidemment deux énormes pertes pour notre groupe.

Prédiction

Les Sixers pourraient être très en désavantage numérique dans ce cas avec l’absence définitive de Simmons et Embiid, mais ils devraient toujours gagner celui-ci. Les Knicks sont un gâchis et le match est à Philadelphie, ce qui fait une énorme différence pour cette équipe. Ils ont un excellent 27-2 à domicile contre seulement 9-21 sur la route, donc c’est un match que les Sixers devraient gagner même avec les blessures. Cependant, la même chose a été dite mercredi.

Choisir: Sixers, à contrecœur

Série saison Sixers vs Knicks

Match 1 20 novembre: 109-104 Sixers

Match 2 29 novembre: 101-95 Sixers

Match 3 18 janvier: 90-87 Sixers

Match 4 27 février:

.