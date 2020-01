Les Sixers cherchent à rester invaincus face à leurs rivaux

Les 76ers de Philadelphie se sont remis sur les rails lundi lorsqu’ils ont éliminé le Thunder d’Oklahoma City à domicile pour casser un dérapant de quatre matchs frustrant. C’était une victoire très nécessaire et importante pour eux, mais elle a coûté cher, car le grand homme de la superstar Joel Embiid a subi un doigt disloqué dans le concours, ce qui lui fera rater le concours de jeudi.

Leur adversaire est le rival des Celtics de Boston dont les Sixers ont pris les deux premières rencontres pour commencer leur série de saison. Ils joueront la deuxième nuit consécutive après une défaite contre les San Antonio Spurs mercredi soir, donc les Sixers auront un avantage de repos dans celui-ci.

Cela dit, il est temps pour le guide de cette grande confrontation rivale:

Comment regarder Sixers contre Celtics

Date: Jeudi 9 janvier

Temps: 19h00. est

Emplacement: Wells Fargo Center Philadelphie, Pennsylvanie

LA TÉLÉ: TNT, NBC Sports Philadelphie

Rapport de blessure

Sixers: OUT: Joel Embiid (annulaire gauche) PROBABLE: Matisse Thybulle (entorse du genou droit)

Celtics: PAS ENCORE SOUMIS

Storylines

Sixers préparés pour l’absence d’Embiid

Non pas que les Sixers veulent qu’Embiid ne joue pas, il est leur meilleur joueur après tout, mais ils sont prêts à se battre sans lui même si la blessure le retient à long terme. L’entraîneur Brett Brown y a pensé et il est prêt à jouer en toute sécurité au cas où.

“Penser que je ne pense pas plus longtemps, chaque fois que les nouvelles seront publiées, serait faux”, a déclaré l’entraîneur Brett Brown. “Vous devez penser” Maintenant, qu’est-ce que cela signifie? “Et parce que nous avons une sorte d’air rare dans lequel nous avons réellement de la pratique, vous voulez profiter de certaines choses. Si vous incliniez les priorités de poids, c’était certainement pour essayer de battre Boston, mais je mentirais si vous ne faisiez pas certaines choses au cas où vous recevriez des nouvelles. “

Sixers veulent Burke dans un rôle Iverson

Trey Burke a modelé son jeu sur le grand joueur des Sixers et le Temple de la renommée du basket-ball Allen Iverson et maintenant, les Sixers veulent l’utiliser dans ce type de rôle. Iverson était un petit garde à 2 à côté d’Eric Snow à son apogée et Burke est un petit garde que les Sixers prévoient d’utiliser au 2 à côté de Ben Simmons avec Josh Richardson. Le plan est de permettre à Burke de créer pour lui-même et de se concentrer uniquement sur la notation.

“Donc avec Trey quand il joue avec Ben, je veux qu’il pense comme l’IA, le score”, a ajouté Brown. «Je l’emmène des pick-and-rolls, nous courons des coups de pied en avant, nous jouons en descente, et il est comme la foudre dans une bouteille. Donc, l’exemple d’IA que j’utilise avec Trey est principalement hors de cet environnement où il est à 2 et il cherche juste à entrer et à créer et à marquer. “

Prédiction

Ce ne sera pas un jeu facile sans Embiid. Les Sixers ramèneront Al Horford en position centrale et lui feront courir les choses à partir de là et Philadelphie devrait faire revenir Matisse Thybulle de ses blessures, mais les Celtics ne sont pas trop pressants. Ils sortent d’une perte difficile et voudront rebondir et auront de la motivation. Les Sixers pourraient utiliser un gros match de Simmons dans celui-ci.

Choisir: Sixers à la maison, ce n’est qu’une équipe différente dans le sud de Philadelphie

Sixers vs Celtics saison série

Match 1 23 octobre: 107-93 Sixers

Match 2 12 décembre: 115-109 Sixers

Match 3 9 janvier:

Match 4 1er février:

.