Les Sixers cherchent à se venger et à mener le bris d’égalité

Les Philadelphia 76ers ne devraient pas avoir besoin de motivation supplémentaire pour les matchs à ce stade de la saison. Ils ont leurs propres problèmes qu’ils doivent résoudre d’un jeu à l’autre et sans le grand homme Joel Embiid, ils ont beaucoup à prouver.

Les Indiana Pacers occupent à peine un demi-match derrière les Sixers pour la 5e place au classement et ils ont embarrassé Philadelphie lors de leur précédent affrontement le soir du Nouvel An alors qu’ils menaient jusqu’à 36 lors d’une victoire contre les Sixers. Tout comme dans ce match, Indiana affrontera une équipe sans Embiid qui se débat sur la route. Les Sixers devront intensifier leurs efforts lundi pour obtenir une victoire.

Cela dit, il est maintenant temps pour le guide de celui-ci:

Comment regarder Sixers contre Pacers

Date: Lundi 13 janvier

Temps: 19h00. est

Emplacement: Bankers Life Fieldhouse Indianapolis, IN

LA TÉLÉ: NBC Sports Philadelphie +

Rapport de blessure

Sixers: OUT: Joel Embiid (ligament collatéral radial déchiré à gauche)

Pacers: OUT: Victor Oladipo (réhabilitation du genou droit), QUESTIONABLE: Domantas Sabonis (mal au genou gauche), Malcolm Brogdon (streptococcique)

Storylines

Harris essaie de comprendre les malheurs de la route

Après que les Sixers aient perdu un cinquième match consécutif sur la route samedi contre les Mavericks de Dallas, Tobias Harris a fait de son mieux pour comprendre pourquoi les Sixers luttent autant sur la route. Cette équipe a le talent d’être l’une des meilleures équipes de la ligue et de sérieusement concourir pour un titre, mais son bilan sur route 7-13 en jette beaucoup.

“Je pense que le match d’aujourd’hui, nous avons fait preuve d’une grande énergie et d’un grand esprit en première période”, a déclaré Tobias Harris. «En deuxième mi-temps, nous avons un peu abandonné et ils ont pu saisir le match. Nous n’avions tout simplement pas assez pour sortir et remporter la victoire. C’est ce que c’est, mais en même temps, nous devons juste trouver un moyen sur la route pour obtenir des victoires et mettre cela derrière nous. »

Brown aime la sélection de plans

Dans la défaite de samedi contre Dallas, les Sixers ont tiré à seulement 9 coups sûrs en 37 de la profondeur. Un pourcentage comme celui-ci suggérerait à une équipe d’essayer autre chose pour essayer de mettre le ballon dans le panier. Cependant, en raison des types de regards qu’ils recevaient, l’entraîneur Brett Brown était d’accord avec la sélection de coups de son équipe. Le basket-ball peut parfois être un jeu à faire ou à manquer et les Sixers ont juste raté quelques bons regards.

“Nous venons juste de connaître une sécheresse marquante”, a poursuivi Brown. «J’étais satisfait de notre apparence. Ce n’était pas leur homme, ce n’était pas leur zone. Je pensais que nous avions une belle apparence, mais nous avons juste eu du mal à faire des plans, à les convertir. »

Prédiction

C’est un autre match où les Sixers sont l’équipe la plus talentueuse sur le papier. Malgré le manque d’Embiid, ils sont une équipe plus talentueuse que les Pacers et ils devraient être capables de creuser profondément et d’obtenir une victoire dont ils ont vraiment besoin lundi. Indiana pourrait manquer leur grand homme étoile montante à Sabonis et cela pourrait entraver leurs efforts dans celui-ci. Cependant, le problème de la route est une chose réelle et il est difficile de faire confiance aux Sixers dans celui-ci.

Choisir: Avec hésitation, choisir les Pacers

Série saison Sixers contre Pacers

Match 1 30 novembre: 119-116 Sixers

Match 2 31 décembre: 115-97 Pacers

Match 3 13 janvier:

Match 4 14 mars:

