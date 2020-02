Les Sixers cherchent à terminer le balayage de leur rival

Les 76ers de Philadelphie cherchent à rebondir après une défaite difficile face aux Hawks d’Atlanta pour entamer leur road trip de quatre matchs. Ce fut une autre perte déroutante pour une équipe de Sixers extrêmement talentueuse alors qu’elle continue à abandonner les matchs qu’elle ne devrait pas. Cependant, un voyage chez leurs rivaux samedi devrait leur remettre les choses au clair.

Les Boston Celtics sont actuellement les 3 têtes de série dans l’Est et ils ont joué du bon basket-ball, mais ils n’ont pas réussi à comprendre les Sixers. Philadelphie a remporté les trois affrontements avec ses rivaux passionnés cette saison et ils chercheront à terminer le balayage de la saison de Boston pour la première fois depuis la saison 2000-01.

Cela dit, il est temps pour le guide de celui-ci:

Comment regarder Sixers contre Celtics

Date: Samedi 1 février

Temps: 20h30. est

Emplacement: TD Garden Boston, MA

LA TÉLÉ: abc

Rapport de blessure

Sixers: SORTIE: Josh Richardson (souche ischio-jambier gauche), PROBABLE: Al Horford (douleur au genou gauche)

Celtics: SORTIE: Robert Williams III (œdème de l’os de la hanche gauche) QUESTIONABLE: Enes Kanter (contusion de la hanche droite), Kemba Walker (douleur au genou gauche)

Storylines

Les Sixers ont du mal avec les gardes rapides

Les Sixers ont eu leurs problèmes jeudi en défendant les Hawks All-Star Trae Young alors qu’il les a travaillés à hauteur de 39 points et 18 passes décisives en carrière. Ce n’est pas plus facile samedi lorsqu’ils affrontent un autre All-Star à Kemba Walker. Ils auront besoin de leurs jeunes victoires pour être meilleurs sur la défensive après que l’entraîneur Brett Brown a déclaré qu’ils avaient lutté à cette fin.

“J’essaie juste de juger l’attention que vous lui accordez”, a expliqué Brown. «Vous lui donnez une tonne, et les gens en profitent. Ils se mettent derrière les défenses, ils giclent et obtiennent des regards ouverts. Je pensais que notre meilleur look était quand nous avons décidé d’aller plus grand, de changer plus et d’essayer de rester connectés de cette façon. Je pensais que nos jeunes ailes avaient du mal ce soir. Ils ont vraiment eu du mal ce soir, et il est difficile à garder. »

Milton continue de produire

Les Sixers se sont tournés de façon choquante vers Shake Milton pour prendre la place de Josh Richardson, blessé, et il a fait du bon travail à sa place. Il a ensuite perdu un sommet en carrière de 27 points jeudi contre Atlanta à son troisième départ en carrière et il a commencé à faire tourner les têtes au sein de l’organisation des Sixers.

“Cela ne me surprend pas du tout”, a déclaré Ben Simmons. “Je suis avec Shake depuis son arrivée ici, il travaille dur, il est constant et il a confiance en son travail.”

Prédiction

Les Sixers ont tendance à être à la hauteur de leur compétition, ce qui pourrait être une victoire pour Philadelphie. Ils ont l’avantage sur la taille par rapport à Boston, donc ils ont cela en leur faveur et le fait que Milton joue si bien est énorme pour eux. Les Celtics ont leurs gardes explosifs à Walker, Jayson Tatum et Jaylen Brown. mais avec Simmons et Matisse Thybulle en remorque, ils devraient pouvoir les contenir. C’est un jeu que les Sixers gagneraient après le non-sens des Hawks.

Choisir: Sixers dans un proche

Sixers vs Celtics saison série

Match 1 23 octobre: 107-93 Sixers

Match 2 12 décembre: 115-109 Sixers

Match 3 9 janvier: 109-98 Sixers

Match 4 1er février:

