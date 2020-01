Les Sixers cherchent enfin à réussir sur la route

Les 76ers de Philadelphie n’ont pas tout à fait eu le succès sur route qu’ils ont connu à domicile, mais samedi offre une autre occasion de bien faire les choses. Après une victoire à domicile vendredi contre les Chicago Bulls qui a amélioré leur fiche à domicile à 20-2, ils vont maintenant faire le voyage vers le nord à Gotham pour affronter les New York Knicks.

Les Knicks ont été un groupe malheureux toute la saison, subissant des pertes d’éclatement à gauche et à droite, mais ils ont un peu mieux joué à domicile. Depuis que Mike Miller est devenu entraîneur par intérim à la place de David Fizdale licencié, les Knicks ont remporté quelques belles victoires à domicile, dont une contre le Miami Heat récemment, donc samedi ne sera pas un jeu d’enfant pour les Sixers.

Cela dit, il est maintenant temps pour le guide de celui-ci:

Comment regarder Sixers contre Knicks

Date: Samedi 18 janvier

Temps: 19 h 30 est

Emplacement: Madison Square Garden Manhattan, État de New York

LA TÉLÉ: NBC Sports Philadelphie

Rapport de blessure

Sixers: PAS ENCORE SOUMIS

Knicks: OUT: RJ Barrett (entorse de la cheville droite), Dennis Smith Jr. (contrainte oblique gauche) PROBABLE: Reggie Bullock (cou douloureux)

Storylines

Korkmaz a donné des signes à Redick

Dans une saison où les Sixers ont eu des problèmes pour espacer le sol alors qu’ils continuent à travailler sur leur alignement maladroit, ils ont trouvé une lueur d’espoir à Furkan Korkmaz. Vendredi, l’homme de troisième année de la Turquie a battu six tirs et cela après un gros match mercredi où il en a fait trois en profondeur. Le match de vendredi a donné à l’entraîneur Brett Brown des flash-backs aux journées JJ Redick.

“Pour nous de le voir entrer et faire des choses comme JJ et avoir ce type de bombardier, c’était différent”, a déclaré Brown. «Nous l’avons mis dans un tas de choses. Nous avons couru cinq parties d’affilée en allant vers lui comme si j’avais des flashbacks de JJ. Comme si nous avions sauté dans le package de JJ. “

Les Sixers auront besoin de plus de cela s’ils veulent avoir le succès qu’ils envisagent avec leur groupe.

Simmons joue la défense de toutes les ligues

Dans la victoire de vendredi, Ben Simmons a mené la charge pour entamer le troisième quart-temps et il a mis les pinces sur Zach LaVine en fin de seconde période. Il est devenu un changeur de jeu légitime à cette extrémité du terrain et Brown a crié qu’il devrait être en lice pour une place dans l’équipe défensive de toutes les ligues.

“Comment ne pas reconnaître la défense de Ben Simmons?”, A demandé Brown après la partie. «Après la première sortie en première période, êtes-vous sérieux? Il était juste l’adulte dans la pièce défensivement, il est beaucoup présent physiquement lorsque vous le regardez jouer en défense. Je pensais qu’il avait changé la donne. Comment peut-il ne pas être un joueur défensif de toutes les ligues? »

Prédiction

Cela a la chance d’être le jeu «droit» pour les Sixers sur la route. Aussi dominants qu’avant, ils n’ont que 7-14 sur la route, ce qui leur donne l’occasion de redresser un peu le navire. Les Knicks, malgré leurs victoires récentes, ne sont tout simplement pas une bonne équipe et même sans Joel Embiid, ils devraient dominer et gagner ce match. Cela donnera à Simmons et Al Horford l’occasion de poursuivre leur succès. Philadelphie devrait gagner ce match.

Choisir: Sixers à deux chiffres

Série saison Sixers vs Knicks

Match 1 20 novembre: 109-104 Sixers

Match 2 29 novembre: 101-95 Sixers

Match 3 18 janvier:

Match 4 27 février:

.