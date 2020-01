Les Sixers cherchent maintenant à trouver de la cohérence sur route

Les 76ers de Philadelphie ont finalement mis fin à une mauvaise route en perdant six matchs samedi soir lorsqu’ils sont allés à Manhattan et ont éliminé les Knicks de New York. Maintenant, le défi est de remporter la victoire et de trouver maintenant une certaine cohérence sur la route et de l’utiliser pour avancer en équipe.

Lundi, les Sixers traverseront le pont vers Brooklyn et affronteront les Nets. Les Nets sont une équipe qui essaie également de trouver leur place alors qu’ils se battent à travers un tas de blessures pour mettre leur équipe sur la même longueur d’onde. Depuis que Kyrie Irving est de retour de blessure, ils sont 1-3, car ils ont du mal à le faire participer à tout le reste.

Cela dit, il est maintenant temps pour l’aperçu du jeu et le guide de celui-ci:

Comment regarder Sixers contre Nets

Date: Lundi 20 janvier

Temps: 15:00. est

Emplacement: Barclays Center Brooklyn, NY

LA TÉLÉ: NBC Sports Philadelphie

Rapport de blessure

Sixers: OUT: Joel Embiid (ligament collatéral radial gauche), QUESTIONABLE: Al Horford (entorse gauche)

Filets: OUT: Wilson Chandler (étirement des ischio-jambiers gauche), Kevin Durant (rééducation d’Achille droit), DeAndre Jordan (luxation du majeur droit)

Storylines

Effort défensif des Sixers

Les Sixers sont une équipe qui a beaucoup de potentiel défensif et ils ont gagné beaucoup de matchs en terminant des matchs à ce bout du terrain, surtout à domicile. L’histoire a été différente sur la route car ils n’ont pas pu trouver le même type d’énergie défensive. Le samedi était différent et il devra être utilisé pendant le reste de la saison.

“Sans aucun doute, il y avait un réel sentiment d’urgence à obtenir une victoire sur la route et à obtenir des arrêts sur la défensive”, a déclaré Al Horford. «C’était un jeu de type old school et ça faisait du bien de sortir en tête.»

Harris en plus proche

Les Sixers ont donné à Tobias Harris 180 millions de dollars pendant l’intersaison pour jouer davantage un rôle offensif, car ils voulaient qu’il assume le rôle de plus proche. Il doit penser régulièrement au score et il l’a fait samedi alors qu’il sortait et il a percé le pointeur de 3 points dans la victoire. C’est quelque chose qui devra être utilisé à l’avenir.

«Je veux toujours prendre le relais», a déclaré Harris. «Cela fait partie de mon jeu et être un marqueur, c’est être capable de trouver des décalages dans les jeux pour prendre le dessus. Si je suis mis dans ces positions pour faire bouger les choses, je peux faire beaucoup de dégâts. “

Prédiction

Les Sixers ont utilisé les Knicks comme leur jeu «droit» sur la route. Il est maintenant temps d’avancer et de faire le travail sur la route de manière cohérente. Les filets leur offrent une autre chance de continuer à faire les choses, car ils sont tout aussi incohérents et font face à de nombreux problèmes. De plus, avec les blessures de Brooklyn dans la peinture, cela offre une autre chance à Ben Simmons d’attaquer le panier. Philadelphie devrait gagner celle-ci.

Choisir: Sixers dans un proche

Série saison Sixers vs Nets

Match 1 15 décembre: 109-89 filets

Match 2 15 janvier: 117-106 Sixers

Match 3 20 janvier:

Match 4 20 février:

.