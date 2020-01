Les Sixers comprennent les difficultés de la route, croient qu’ils surmontent la bosse

Les Philadelphia 76ers ont entamé leur voyage de trois matchs sur la route avec un ridicule 20-2 à domicile contre seulement 7-14 sur la route. Cependant, ils se sentent assez bien dans leur peau après avoir remporté les deux matchs à New York pour commencer le voyage.

Samedi, ils ont dû boucler tard en défense et tenir une équipe fougueuse des New York Knicks tandis que lundi, ils ont dû creuser profondément et se battre à deux chiffres pour renverser les Brooklyn Nets. Les victoires ne sont peut-être pas si impressionnantes compte tenu de l’état actuel des deux équipes, mais Philadelphie en avait perdu six d’affilée sur la route et obtenir une victoire, n’importe quelle victoire, est énorme.

“Pour nous, c’est énorme de connaître nos difficultés sur la route”, a déclaré le vétéran Al Horford. «Nous n’avons pas été une bonne équipe sur route et je pense que nous sommes à un bon tournant pour nous. Nous avons gagné un match difficile contre les Knicks et maintenant nous entrons ici contre une équipe qui joue bien à domicile et qui peut en ressortir avec une victoire, c’est très important pour nous. »

La grande chose que l’entraîneur Brett Brown a toujours prêchée avec son équipe sur la route a été de se concentrer sur la défensive pendant les 48 minutes et ce message commence à coller. Surtout après leurs deux précédentes défaites sur la route face aux Dallas Mavericks et aux Indiana Pacers où ils n’ont pas pu terminer en seconde période.

“L’entraîneur a été sur nous d’être cohérent, de terminer les matchs et de comprendre que notre défense va nous mettre en position de gagner et il a vraiment martelé cela”, a ajouté Horford. “Entrer dans ce road trip, c’est tout ce dont il a parlé. Contre l’Indiana, je pensais que nous avions bien joué, nous n’avions tout simplement pas fait de jeux sur le tronçon. Contre Dallas, nous nous sommes effondrés au début du quatrième. Nous étions proches, nous n’étions tout simplement pas là. Ça fait du bien de se sentir comme si on commençait à surmonter cette bosse. “

Une grande chose au cours des deux premiers matchs du voyage a été le jeu de Tobias Harris aux deux extrémités du sol. Il a foré le triple feu vert tardivement pour battre les Knicks samedi, puis lundi, il a fait beaucoup de gros jeux défensifs en retard alors qu’il continue de s’améliorer à cette fin. Ce sont les jeux qui doivent être faits pour gagner sur la route.

“Il se sent bien. Je pense que nous connaissons la stigmatisation qui nous frappe sur la route », a déclaré Harris. «Nous savons aussi ce dont nous avons besoin pour nous améliorer. Venir dans les deux matchs, fermer les matchs aussi et terminer sur la route est une grande chose pour nous et nous devons continuer vers le prochain match. “

Leur prochain match sera le champion en titre des Toronto Raptors mercredi. La Scotiabank Arena a été une maison d’horreur pour les Sixers, car ils n’y ont pas gagné de match de saison régulière depuis 2012 et, bien sûr, où le tir s’est produit. Il ne sera pas facile pour Philadelphie de le faire.

“Nous devons continuer à Toronto”, a déclaré Ben Simmons. «Allez-y, reposez-vous, mettez-vous au sol et restez enfermé, restez vigilant. Je sais que tout le monde ici est prêt à le faire. »

Le match de mercredi en dira beaucoup sur cette équipe.

