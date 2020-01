Les Sixers continuent d’utiliser Matisse Thybulle contre des buteurs d’élite dans les jeux

Après avoir perdu deux matchs consécutifs sur la route, les 76ers de Philadelphie sont rentrés chez eux et ont changé d’alignement. Ils se sont tournés vers la recrue Matisse Thybulle après que Mike Scott ait reçu un départ à la place de Joel Embiid, blessé, pendant trois matchs.

Le changement d’alignement a porté ses fruits puisque Thybulle avait quatre blocs et deux interceptions en 26:56 de temps de jeu et sa défense individuelle contre la star des Brooklyn Nets Kyrie Irving était impressionnante. Thybulle a maintenu Irving à un point sur le tir de 0 pour 2, il faisait partie d’un gros effort au quatrième trimestre afin de tenir les Nets dans une grande victoire.

“C’est cool, c’est en quelque sorte un processus pour gagner sa confiance”, a déclaré la recrue. “Je pense qu’au début, je n’en méritais pas grand-chose et il m’a permis de jouer avec beaucoup d’erreurs.”

Le seul inconvénient était qu’il avait fait cinq fautes dans la nuit. Donc, même s’il a connu une soirée impressionnante dans la formation de départ, il y a encore des choses sur lesquelles il doit travailler pour continuer à grandir en tant que joueur.

“Vous voulez le peaufiner, pas le liquider, il n’a pas besoin d’être liquidé”, a déclaré l’entraîneur Brett Brown. “C’est une boule d’énergie et tu dois juste le lui rappeler, je pensais qu’il avait fait un très bon travail de traque et il en avait qui n’étaient pas des fautes, il a quand même frappé les gens alors qu’ils montaient dans un tir, mais nous avons vu après qu’il a joué 7, 8, 9, 10, 11 matchs, nous avons vu la croissance progressive de son jugement et ne pas laisser Joe Harris dans le coin et essayer de faire un jeu hors du ballon comme exemple. “

La bonne chose qui a été montrée avec Thybulle, c’est qu’il a fait des progrès dans ce domaine. Il a continué à faire de grands pas en avant dans le département des fautes. Il commettait 2,2 fautes par match en novembre, puis il est tombé à 1,4 faute en décembre avant de manquer sept matchs avec une blessure. Il sait qu’il doit continuer à croître dans ce département, mais pour que l’équipe réussisse.

“Faites ces erreurs afin de ne pas avoir à les faire à des moments comme celui-ci au quatrième trimestre des grands matchs contre des joueurs talentueux”, a ajouté la recrue.

Le truc, c’est qu’il est tellement doué pour la défense. Il a la chance d’être un membre régulier de l’équipe All-Defensive à l’avenir dans sa carrière. Il doit juste continuer à développer son éducation NBA.

“Je pense que sa longueur et son rebond”, a ajouté Brown. «Je veux peaufiner cela et l’encourager à jouer et c’est ce qu’il a fait. Nous devons juste nous assurer que ce n’est pas au détriment de frapper les gens et de les envoyer sur la ligne. “

Les Sixers accueilleront Zach LaVine et les Chicago Bulls vendredi, ce sera donc un autre défi pour les Sixers.

.