Les Sixers de 2015 choisissent Jahlil Okafor parmi les plus gros bustes des années 2010

Le projet est, pour la plupart, un pari. Peu importe qui choisit une équipe quelle que soit sa sélection précoce, il n’y a aucune garantie qu’il fonctionne.

C’est ce qui s’est produit lorsque les Philadelphia 76ers ont sélectionné Jahlik Okafor avec le troisième choix au total lors du repêchage de la NBA 2015. Okafor était une perspective très espionnée chez Duke et il devait être avec les Sixers pendant longtemps. Au lieu de cela, il a eu une saison de recrue tumultueuse qui comprenait une bagarre laide à Boston et il a ensuite été échangé aux Brooklyn Nets au début de la saison 2017-18.

En raison d’un choix de draft aussi élevé combiné au manque de production et à ses compétences ne fonctionnant pas pour le jeu d’aujourd’hui, on peut légitimement appeler Oka pour un buste de draft. Son nom a été mentionné sur cette liste de projets de bustes du rapport Bleacher.

B / R sur Okafor:

Si Jahlil Okafor avait été repêché avec le troisième choix global en 2005 au lieu de 2015, il ne figurerait pas sur cette liste de bustes. Au lieu de cela, il se distingue comme l’exemple presque parfait de l’évolution de la NBA. Il n’a pas la vraie taille de Rudy Gobert, Joel Embiid ou Nikola Jokic. Il n’a rien à voir avec le jeu de passes de Jokic. Il n’offre pas non plus beaucoup de défense. Il n’est pas assez polyvalent pour garder plusieurs positions, donc passer aux gardes est un problème. En tant que recrue, il a bloqué 1,2 tirs par match, mais c’est un sommet en carrière qu’il n’a pas touché depuis. La NBA a évolué au cours de la dernière décennie, s’éloignant des grands hommes traditionnels. Il reste quelques valeurs aberrantes, mais Okafor n’est tout simplement pas au même niveau.

Maintenant avec les Pélicans de la Nouvelle-Orléans, Okafor est en moyenne de 7,6 points et 4,3 rebonds de son banc. Il a semblé avoir trouvé un créneau à la Nouvelle-Orléans comme plus un gros homme de sauvegarde qu’autre chose. Cependant, il ne sera jamais à la hauteur du battage médiatique et du statut de troisième choix global de sa classe de draft.

.