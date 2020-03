Les Sixers décident de baisser leurs salaires de 20% en raison de la rupture du coronavirus

Les coupures d’équipements n’allaient pas tarder à arriver en raison de la crise économique qui provoque la pandémie du COVID-19. Le premier groupe à franchir le pas dans les ligues majeures nord-américaines a été le groupe Philadelphia 76ers et les Devils du New Jersey (NHL). Plus précisément, il a temporairement décidé de réduire de vingt pour cent les salaires de tous ses employés. En d’autres termes, ils seront facturés quatre jours par semaine.

Scott O’Neal, le PDG de la société, a argumenté la décision ainsi: “Compte tenu de ce qui se passe avec COVID-19 et de son impact, nous voulons prendre des mesures pour contrôler la situation à long terme. Ainsi, Pour nous assurer que nous pourrons gérer l’entreprise lorsque cela se produira, nous avons décidé de réduire le salaire de nos employés. ”

Cette mesure commencera à être prise à partir de la semaine prochaine et affectera les employés dont le salaire est supérieur à 50 000 $ par année. Les autres équipes de la NBA devraient prendre des mesures similaires.

