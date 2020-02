Les Sixers décrochent un skid et se dirigent vers une victoire de 119-107 contre Grizzlies

Les 76ers de Philadelphie sont entrés dans le match de vendredi avec les Grizzlies qui avaient le plus besoin d’une victoire. Ils l’obtiendraient de façon catégorique avec une victoire de 119-107. Le match n’était pas aussi proche que le score final l’indiquait.

Après un premier quart compétitif, les Sixers ont fait sauter les choses au deuxième, arrachant une séquence de 28-13 pour clôturer la période et prenant 14 points d’avance sur la pause.

Joel Embiid a connu un bien meilleur départ qu’à Milwaukee jeudi, affichant un double-double de 10 points et 10 rebonds en première mi-temps. Ben Simmons a récolté 16 points en première mi-temps sur un tir de 6 sur 11, tandis que Furkan Korkmaz a explosé pour 20 en se connectant sur 8 tirs sur 9, dont 4 sur 5 sur 3.

L’attaque se poursuivra au troisième trimestre, alors que les Sixers accumuleront 39 points au cours de la période et porteront leur avance à 31. Memphis entrera en tête au quatrième, mais l’issue ne sera jamais mise en doute et les Sixers s’éloigneront avec la victoire 119-107.

Korkmaz a terminé avec un sommet en carrière de 34 points sur 13 tirs sur 17, frappant 7 sur 9 au-delà de l’arc. Il a ajouté six rebonds et quatre passes décisives et a également eu quelques points lumineux sur la défensive.

Ben Simmons a récolté 22 points, 10 passes décisives, quatre rebonds et trois interceptions. Tobias Harris a réussi 3 des 4 de la profondeur sur son chemin à 21 points et a ajouté six rebonds et cinq passes décisives. Al Horford a terminé avec 10 points, huit rebonds et six passes décisives.

Joel Embiid n’est pas revenu au jeu après la mi-temps, assis avec ce que l’équipe a appelé la «raideur de la nuque».

La performance était exactement ce que le médecin avait ordonné. L’équipe a joué avec énergie et a bien performé aux deux extrémités du sol. Les Sixers ont tiré 53,3% au total et 56% à partir de 3. Ils ont aidé 34 de leurs 48 paniers fabriqués, montrant un grand mouvement de balle. L’infraction paraissait plus fluide qu’elle ne l’a été depuis longtemps.

Les Sixers ont soutenu le jeu offensif de qualité par un fort effort défensif. Les Grizzlies ont tiré 40,9% du sol et seulement 23,8% de 3. Philadelphie avait huit interceptions et 11 blocs et a maintenu la recrue électrique de Memphis Ja Morant à seulement 15 points sur un tir de 4 sur 12.

Avec la victoire, les Sixers ont l’occasion de reprendre leur souffle et de se regrouper après un road trip désastreux. Ils étaient désespérés de tout ce qui était positif et ils ont eu beaucoup de points positifs vendredi. L’équipe sera de retour en action dimanche lorsqu’elle accueillera les Bulls.

