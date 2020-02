Les Sixers dépassés par les Celtics de Boston, s’inclinent 116-95

Les malheurs de la route des Philadelphia 76ers se sont poursuivis de façon importante samedi soir, alors que l’équipe a été détruite par le rival Boston Celtics 116-95.

Les Sixers n’ont jamais vraiment été même dans le match. Après que Joel Embiid a ouvert le match avec un seau, Boston a arraché une manche 7-0 et c’était à peu près tout pour les Sixers. À la fin du premier trimestre, les Sixers se sont retrouvés en baisse de 13.

Les ennuis se sont poursuivis dans la seconde, alors que Boston a poussé l’avance aussi haut que 16. Les Sixers ont montré un peu de vie en fin de trimestre et ont pu réduire l’avance à un huit gérable à la mi-temps.

Malheureusement, le troisième trimestre a été un désastre absolu. Les Sixers étaient essentiellement impuissants, soumis à la volonté des Celtics. L’avance de Boston a augmenté à 22 avant de s’établir à 19 avant le quatrième quart. Philadelphie a été dominée 27-16 lors de la troisième, la deuxième fois samedi soir, ils n’ont pas réussi à marquer 20 points en un quart (19 au premier).

Le quatrième trimestre n’était qu’une simple formalité, alors que les Celtics se dirigeaient vers la victoire de 21 points.

Ce fut une terrible démonstration des Sixers. Ils n’ont tiré que 36,9% sur le terrain et un lamentable 21,2% sur 3. Pendant ce temps, Boston s’est connecté à 47,5% dans l’ensemble car les Sixers ont eu trop de pannes défensives. L’équipe a commis 14 revirements sans en forcer que 10.

La performance de Ben Simmons est la seule chose qui pourrait être considérée comme un semblant de point brillant, alors qu’il a accumulé 23 points, neuf rebonds et cinq passes décisives. Furkan Korkmaz en avait 14 sur le banc et aucun autre Sixer n’en avait plus de 11.

Ajouter à la frustration est ce qui s’est passé dans le jeu précédent. Une défaite de 10 points contre les 12 Hawks d’Atlanta aurait dû être tout ce dont les Sixers avaient besoin pour rétablir la concentration et pour eux de déployer l’effort que nous avons vu samedi soir est préoccupant. Lorsque vous considérez également où sont les Sixers au classement et où ils s’attendaient, ce qui s’est passé au cours des deux derniers matchs est inexcusable.

Avec l’incapacité des Sixers à corriger leurs problèmes de route et leur position actuelle au classement, cette équipe fait face à de réelles inquiétudes en ce moment. Tout bien considéré, l’effort de samedi est incroyablement décevant.

Les choses ne sont pas plus faciles pour les Sixers, qui jouent à Miami lundi, puis à Milwaukee, leader de l’Est, jeudi. La bonne nouvelle est que l’équipe aura rapidement l’occasion de montrer de quoi elle est faite, mais la mauvaise nouvelle est qu’elle n’a pas fait grand-chose pour donner confiance que les résultats changeront.

