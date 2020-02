Les Sixers devraient échanger Joel Embiid, se concentrer sur Ben Simmons

Les Philadelphia 76ers continuent d’être l’une des équipes les plus scrupuleuses de l’histoire de la NBA et ça va empirer. Avec Joel Embiid et Ben Simmons blessés, la discussion autour de l’équipe continuera de se concentrer sur la question de savoir si l’équipe peut gagner avec les deux.

Cela continue d’être le sujet de l’émission télévisée sportive préférée de tout le monde, First Take on ESPN. Max Kellerman et Stephen A. Smith ont eu leur opinion sur eux deux dans le passé, mais Kellerman continue d’ajouter que les Sixers devraient déplacer Embiid.

Il croit que Simmons peut devenir Giannis Antetokounmpo comme il l’a dit:

Quand je vois qu’ils construisent autour de The Freak, des tireurs partout … vous pouvez entourer Simmons avec des tireurs intelligents et des gros qui peuvent défendre la jante et aussi tirer, comme Brook Lopez, vous pouvez imiter ce que Milwaukee a fait, avec Simmons. Peut-être même si Simmons peut rester en bonne santé, mieux que Milwaukee le fait s’il continue de se développer.

Simmons a le même ensemble de compétences que Antetokounmpo. Ce sont tous les deux de gros joueurs physiques qui peuvent avoir un réel impact sur le jeu. La différence, bien sûr, c’est qu’Antetokounmpo a commencé à tirer le ballon alors que Simmons refuse.

En ce qui concerne Embiid, Kellerman pense simplement qu’il ne durera pas dans la ligue d’aujourd’hui en disant:

Embiid, je ne sais pas, parce que le jeu moderne ne favorise pas ce genre de gros ou de gros, point final. Je ne sais pas si vous pouvez bâtir autour de lui avec autant de succès et, au-delà de cela, l’historique des blessures me trouble. Si la santé de Simmons se vérifie, je pense que vous pouvez obtenir une prime pour un joueur aussi excellent qu’Embiid pendant l’intersaison. Je le ferais et créerais une équipe autour de Ben Simmons.

En toute honnêteté, l’idée même d’échanger une superstar de 25 ans comme Embiid est un peu déconnectée. Il est compréhensible de penser et de divertir en raison de ses antécédents de blessures, mais il est l’un des meilleurs joueurs de la ligue et il est tellement dominant dans le bloc inférieur. Simmons et Embiid forment l’un des meilleurs duos de la ligue, une équipe n’échange aucun talent comme celui-ci.

Pour le moment, les Sixers sont sans les deux joueurs et ils se lancent dimanche dans un swing de 4 matchs sur la côte ouest en commençant par les Los Angeles Clippers.

