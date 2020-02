Les Sixers doivent maintenant répondre à la question de savoir qui commence à la place d’Al Horford

Les Philadelphia 76ers ont une grande question à répondre maintenant qu’ils ont pris la décision audacieuse de retirer Al Horford de la formation de départ. La question devient maintenant qui remplace Horford dans la formation de départ pour aller de l’avant?

L’entraîneur Brett Brown a une tonne d’options vers lesquelles il peut se tourner et ce que nous allons faire, c’est classer toutes les options vers lesquelles il peut se tourner:

Glenn Robinson III

Même si Brown s’est tourné vers Furkan Korkmaz mardi lors du premier match, il est peu probable que cela continue malgré son émergence ces derniers temps. Les Sixers ont acquis Robinson III des Golden State Warriors et Brown aime sa capacité à être un joueur à double sens. Il peut abattre un pointeur ouvert à 3 sur une extrémité et jouer une défense difficile à l’autre extrémité. Il aura un long regard en tant que starter pour cette équipe.

Matisse Thybulle

Thybulle a gagné la confiance de Brown à un niveau élevé et c’est bien mérité. Il a une compétence d’élite que beaucoup d’autres gars n’ont pas et c’est son effort défensif. Il est déjà l’un des meilleurs défenseurs du périmètre de la ligue et c’est une compétence qui peut le garder dans une formation de départ et jouer de grosses minutes. Il peut également tirer le ballon, il est donc une autre option de choix. Le seul inconvénient est qu’il a tendance à beaucoup encrasser.

Furkan Korkmaz

Aussi électrique que Korkmaz était dans leurs victoires contre les Grizzlies de Memphis et les Bulls de Chicago, il était un raté contre les Clippers de Los Angeles. Il a enchaîné les matchs consécutifs de plus de 30 points avec un œuf d’oie contre les Clippers et bien qu’il se soit amélioré défensivement, il n’est toujours pas vraiment bon à cette extrémité du terrain pour l’instant. Il est capable de grandes soirées de tir donc il est définitivement une option, mais ses incohérences pourraient le retenir.

Alec Burks

Burks est un buteur. Le gars pense marquer et quand il entre dans un groove, il peut être difficile de s’arrêter. Ce qui va le gêner dans cette course, c’est qu’il sera probablement utilisé dans un rôle très différent et Brown voudra l’emmener lentement. Son rôle est très probablement un mélange de notation et de maniement du ballon et avec Josh Richardson déjà là, il n’y a pas besoin de cela dans la formation de départ. Il sera mieux adapté sur le banc tandis que les autres options offrent un peu des deux.

