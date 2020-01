Les Sixers donnent un aperçu de la façon dont ils honoreront Kobe Bryant à l’avenir

Le décès de l’icône de la NBA Kobe Bryant dimanche a durement frappé toute la ligue et cela inclut les Philadelphia 76ers. Bryant a eu une telle influence sur toute une génération de joueurs de basket-ball et cela comprend quelques joueurs des Sixers tels que Tobias Harris et d’autres qui ont admiré Bryant pendant leur voyage en NBA.

D’autres équipes l’ont honoré en commettant des violations de 24 secondes et 8 secondes dimanche lorsque son décès a été annoncé et il y aura indéniablement un moyen d’honorer Bryant mardi lorsque les Sixers se remettront au travail pour affronter les Golden State Warriors.

“Tout s’est passé si vite et il y a donc un processus que nous allons suivre en tant que ligue”, a déclaré l’entraîneur Brett Brown. “Nous allons parler de ce à quoi ça ressemble demain soir avant-match. Je suis sûr qu’il y aura des choses dont nous parlerons en tant qu’organisation, en particulier avec la connexion de Philadelphie. “

Cela peut être plus spécial dans cette ville en raison des racines de Bryant. Son père, Joe Bryant, a joué pour les Sixers et Kobe, bien sûr, est allé à Lower Merion High School où il a remporté un titre en 1996.

“C’est ce qui est toujours ressorti”, a ajouté Brown. «Il était vraiment intéressé par Philadelphie comme il avait vraiment un amour de côté pour Philadelphie, peu importe combien il mettait cet uniforme de Laker, il parlait toujours de la ville de Philly. Je pense que pour cette raison, lui qui a grandi à Lower Merion, il y a plus à donner et plus à faire de manière appropriée, puis dire une autre organisation qui n’a pas ce point de référence historique. “

C’est en raison de cette connexion avec Philadelphie que le directeur général Elton Brand et son équipe envisagent de mettre sur pied un honneur spécial pour Bryant avant le match de mardi.

«Nous essaierons de le commémorer demain et, espérons-le, montrer à quel point cette région l’aimait et continuer à le faire», a déclaré Brand. “C’est une période difficile pour la région, une période difficile pour l’organisation, il va sûrement nous manquer.”

Il sera difficile pour les Sixers de se concentrer sur le basket-ball, mais le concurrent maniaque qu’est Kobe Bryant voudrait qu’ils jouent en son honneur. Tipoff avec Golden State est fixé à 19h00 EST mardi.

.