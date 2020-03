les Sixers en désavantage numérique affrontent LeBron James

Les Philadelphia 76ers sont en désavantage numérique alors qu’ils poursuivent leur voyage sur la route. Cela arrive au pire moment alors qu’ils affrontent certaines des meilleures équipes de la ligue pour commencer ce voyage et c’est là qu’ils pourraient certainement utiliser l’éclat de Ben Simmons et Joel Embiid. En plus de cela, ils sont maintenant sans Josh Richardson aussi, donc le match de mardi est devenu beaucoup plus difficile.

L’adversaire de mardi est le leader de la Conférence Ouest des Lakers de Los Angeles. Après avoir affronté les Clippers dimanche, leur affrontement avec les Lakers complètera deux matchs rapides contre les meilleurs prétendants au titre dans l’Ouest. Parlez du pire moment pour être aussi en désavantage numérique que les Sixers.

Cela étant dit, il est maintenant temps pour le guide de jeu de celui-ci:

Comment regarder Sixers contre Lakers

Date: Mardi 3 mars

Temps: 22h00. est

Emplacement: Staples Center Los Angeles, Californie

LA TÉLÉ: TNT

Rapport de blessure

Sixers: OUT: Ben Simmons (atteinte nerveuse dans le dos), Joel Embiid (entorse de l’épaule gauche), Josh Richardson (commotion cérébrale)

Lakers: PAS ENCORE SOUMIS

Storylines

Les jeunes joueurs ont des opportunités

Les blessures ne sont jamais une chose bienvenue pour une équipe de la NBA, en particulier une équipe comme les Sixers qui essaie de trouver un groove pour les séries éliminatoires, mais elle offre une opportunité aux jeunes joueurs d’avoir une chance. C’est exactement ce que Shake Milton a fait en prenant cette chance à la gorge et il ne lâche rien. Il a marqué un sommet en carrière de 39 points dimanche et il continue de progresser et Tobias Harris est heureux pour lui.

“Je pense que Shake a fait un excellent travail en entrant et en trouvant son rythme et en trouvant sa confiance tout au long du match”, a ajouté Harris. “Vous l’avez vu lors de matchs précédents et à différentes occasions, mais en quelque sorte, le mettre dans une très bonne équipe était vraiment la clé de la confiance, je crois.”

Sixers toujours concentré sur la victoire

Malgré la multitude de blessures qui entourent l’équipe, le message pour les Sixers demeure qu’ils doivent se ressaisir et gagner des matchs de basket. Ils sont toujours à la recherche d’un avantage sur le terrain à domicile en séries éliminatoires, mais ils doivent vraiment se rassembler et gagner quelques matchs.

“Honnêtement, c’est le même état d’esprit et la même approche depuis le dernier match”, a déclaré Tobias Harris. «Nous voulons juste aller là-bas et tirer les uns pour les autres, nous battre les uns pour les autres et rester ensemble toute la nuit. C’est le même type de mentalité, qui s’est un peu intensifié, et les opportunités et les rôles de chacun s’améliorent. Nous devons juste être prêts et nous concentrer sur cela. “

Prédiction

Tout comme lors du match des Clippers dimanche, il est très difficile pour cette équipe des Sixers d’aller au Staples Center mardi et de battre les Lakers. C’est déjà assez grave que cette équipe se débat autant sur la route qu’aujourd’hui et qu’il lui manque également trois partants, c’est presque impossible. Il est également irréaliste de penser que Milton aura encore 39 points dans ce match et LeBron James joue toujours à un niveau d’élite. Ce sera un choc de voir les Sixers gagner ce match.

Choisir: Lakers à deux chiffres

Série saison Sixers contre Lakers

Match 1 25 janvier: 108-91 Sixers

Match 2 3 mars:

.